Gestantes terão carência de até seis meses para começar a pagar as prestações pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo) - Freepi

Gestantes terão carência de até seis meses para começar a pagar as prestações pelo SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo)Freepi

Publicado 12/09/2022 17:47 | Atualizado 12/09/2022 17:49

Mulheres que têm crédito imobiliário com a Caixa poderão solicitar até o fim deste mês o pagamento parcial da prestação durante a licença maternidade (75% do valor por seis meses), com incorporação do saldo devedor, se o contrato estiver em dia. Outra medida anunciada hoje pelo banco para beneficiar este público é que as gestantes terão carência de até seis meses para o início do pagamento das prestações na concessão de crédito habitacional SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo). Esta ação terá caráter permanente.



As iniciativas fazem parte do Caixa Pra Elas, programa voltado às mulheres que completa um mês de acolhimento e orientação financeira. Segundo o banco, até o momento já foram realizados cerca de 60 mil atendimentos.

Mais de R$ 7,2 bilhões pelo Casa Verde e Amarela

Com relação ao programa Casa Verde e Amarela (CVA), balanço indica que a Caixa fechou agosto com a contratação de R$ 7,2 bilhões pela modalidade, alta de 45,6% na comparação com o mesmo período de 2021. No total, foram emprestados para o setor de Habitação, no mês passado, R$ 16,6 bilhões, superando o resultado obtido em julho (R$ 16,3 bilhões).



De acordo com o banco, já foram destinados mais de R$ 25,2 bilhões de crédito às construtoras, crescimento de 23,5% frente o ao mesmo período de 2021.