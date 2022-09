Projeto de quarto usa pastilhas na área da cabeceira da cama - Divulgação / Luis Gomes

Com a proximidade das festas de fim de ano, a dica é começar a dar aquela repaginada na casa para não deixar para última hora. E quando o assunto é decoração as novidades não param. As tradicionais pastilhas têm marcado ainda mais presença em diversos ambientes. Afinal, são peças super versáteis, disponíveis em uma enorme variedade de cores, têm alta qualidade técnica, resistência e o melhor: durabilidade. A Cerâmica Atlas, por exemplo, apresenta algumas dessas ideias como forma de inspirar as futuras reformas e construções.

Versatilidade

Diferente de tempos atrás em que as pastilhas eram mais utilizadas em banheiros, cozinhas, lavanderias e piscinas, agora elas ganham protagonismo até mesmo nas áreas sociais ou íntimas da casa, como as salas de estar e de jantar, além dos quartos. A recomendação é usar a criatividade. Segundo a Atlas, as pastilhas vêm unidas por pontos de cola, que formam placas e, assim, agilizam a instalação em pisos e paredes (esse sistema é chamado Drop-System). Portanto, a customização consiste em ‘desmontar’ um local específico da placa, depois do projeto bem definido e, com a ajuda de outras cores, formar o desenho escolhido. Outra orientação para que o resultado fique conforme o desejado é buscar profissionais experientes nesse tipo de serviço manual.

Definindo espaços

Essa é uma solução interessante especialmente para quem mora em espaços pequenos. Em vez de utilizar móveis, objetos ou cobogós, que tal demarcar os ambientes com a alegria das pastilhas? É só incluir faixas coloridas do revestimento para realizar a divisão. Outra ideia divertida é mesclar materiais diferentes no piso, como o cimento queimado, o porcelanato, ou a madeira com a composição de pastilhas. Assim, é possível criar desenhos e formas, além de dividir o lar de forma elegante.

Mix de pastilhas

Na hora de compor os espaços também é possível investir em uma mistura de pastilhas de diferentes tamanhos e tonalidades para dar um efeito diferenciado e personalizado.