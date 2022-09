Pesquisa mostra que o bairro do Leblon é o mais caro para venda e locação - Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:32

Pesquisa do portal Imovelweb revela que o preço médio em agosto para alugar um apartamento de dois quartos na capital carioca ficou em R$ 2.114, subindo 0,4% no mês. Houve uma desaceleração no valor no oitavo mês do ano, porém, em 2022, acumulou 12,7%, acima da inflação derivando em alta real de 7,7%. Contemplando os últimos 12 meses, o preço dos aluguéis aumentou 3.1 pontos percentuais acima da inflação.



A Zona Sul continua sendo a região mais cara da cidade, com um aluguel de R$ 3.103. Já a Zona Oeste é a mais econômica com a locação na faixa de R$ 1.057. Na análise por bairros, Leblon e Ipanema são os mais caros, com um aluguel acima de R$ 4.300 por mês. Já Realengo, Guaratiba e Senador Vasconcelos têm o valor da locação mais baixa da cidade com os valores na faixa de R$ 964 por mês.



Os dados do relatório mensal de preços do Imovelweb, também chamado de Index, são gerados com base em 100% dos imóveis listados no portal, seja aluguel ou venda, mostrando o preço médio das propriedades.

Valor médio para venda

O preço médio para comprar um imóvel no Rio fechou em R$ 8.864 o metro quadrado (m²) em agosto, com uma baixa de 0,7%, após 12 meses de incremento consecutivo. O valor é similar ao de abril de 2018. Este ano, acumulou-se uma alta de 1,1%, abaixo da inflação, derivando em uma queda real de 3.9 pontos percentuais. Nos últimos 12 meses, o preço caiu 7,6% em termos reais. O Leblon também é o bairro mais caro da cidade para venda, com um valor médio de R$ 21.576 por m². Turiaçu, na Zona Norte, é o mais barato, com R$ 2.345 por m².