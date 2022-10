Iniciativa do mercado imobiliário incentiva o exame de mamografia - Freepik

Publicado 04/10/2022 17:55 | Atualizado 04/10/2022 17:55

Hoje a coluna trouxe uma iniciativa muito positiva do mercado imobiliário em prol do Outubro Rosa, campanha para conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama e sua prevenção. Cada imóvel vendido ou alugado pelas empresas da holding imobiliária Nexpe (Brasil Brokers, Abyara, Bamberg e Desenrola) até o final deste mês se reverterá na doação de um exame de mamografia para o Instituto Protea. A organização não-governamental custeia cirurgias, exames, consultas, radioterapias e quimioterapias contra a doença para mulheres de baixa renda.

"O câncer de mama é uma doença que afeta não apenas a mulher, mas mexe com toda a família e amigos. Portanto, não se trata de um problema de uma pessoa e sim de todos", alerta Daniel Guerbatin, CEO da holding.