Valor do metro quadrado residencial para venda no Rio teve variação de 0,6% em setembro - Freepik

Publicado 03/10/2022 18:37

Para quem está pensando em comprar um imóvel, vale ficar por dentro das pesquisas que a coluna traz com frequência. Esses estudos são uma fonte importante na tomada de decisão. O mais recente levantamento do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) indica que o valor geral do metro quadrado (m²) residencial ofertado para venda na cidade do Rio, em setembro, foi de R$ 9.327. Na comparação com o mês anterior, a variação foi de 0,6%.



No recorte das regiões da cidade, “Barra da Tijuca e adjacências” apresentou a maior variação em relação ao último mês, com 1,24%, enquanto a menor foi verificada na Zona Oeste (-3,41%).

Aluguel tem alta de 0,19%

O mercado de aluguéis no Rio também registrou alta em setembro. De acordo com o estudo do Secovi Rio, o valor geral do m² residencial no período foi de R$ 31,06. Analisando com agosto, o avanço foi de 0,19%. A Zona Oeste teve o maior crescimento com 1,77%. Na outra ponta ficou a Zona Norte com variação de (-0,05%).