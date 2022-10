As vendas de imóveis novos de médio e alto padrão no país tiveram alta de 91,5% nos sete primeiros meses do ano - Freepik

As vendas de imóveis novos de médio e alto padrão no país tiveram alta de 91,5% nos sete primeiros meses do anoFreepik

Publicado 17/10/2022 19:16

O número de imóveis novos vendidos no país cresceu 14% nos sete primeiros meses do ano quando comparado com o mesmo período de 2021. Ao todo, 97.475 unidades foram comercializadas. Os dados fazem parte de um levantamento realizado com 18 empresas associadas à Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Para se ter ideia, o segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) segue apresentando bons resultados e acumula uma elevação de 91,5%, com 26.522 imóveis comercializados nos sete primeiros meses do ano. O programa Casa Verde e Amarela (CVA) vendeu 69.201 moradias, o que representou uma oscilação de 1,2%.

Para o presidente da Abrainc, Luiz França, os dados mostram o bom momento do setor e evidenciam um processo de melhora na economia ao longo de 2022, com arrefecimento nos custos de construção e um crescimento na renda das famílias. “O setor segue com um bom desempenho e os números comprovam isso. A queda no desemprego e o aumento no rendimento das famílias, que já subiu 4%, desde o início de 2022, devem melhorar ainda mais o desempenho do mercado. As melhorias no Casa Verde Amarela também vão ampliar o acesso à moradia e contribuir para o combate ao déficit habitacional e a geração de empregos”, pontua o executivo.