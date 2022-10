A moeda virtual que já está no mercado imobiliário agora será aceita no pagamento do IPTU - Freepik

Publicado 14/10/2022 16:15

Assim como o mercado imobiliário, a Prefeitura do Rio também está adotando as criptomoedas, neste caso, para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). A novidade vai começar a valer a partir do ano que vem. Já para quem deseja comprar um imóvel de leilão, a BidYou, assessoria de investimento imobiliário, aceita as moedas digitais no pagamento da consultoria. Vale lembrar que pela modalidade é possível adquirir unidades com valores até 50% mais baixos e, dependendo da negociação, até financiamento e o uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Outro detalhe importante é que a maioria das unidades está ocupada e a despesa da desocupação é por conta do arrematante. A recomendação é procurar uma assessoria ou um advogado para ter todas as orientações para realizar um negócio com toda segurança e transparência.



Outra empresa que adota a modalidade é a Lumy, incorporadora focada em empreendimentos pelo segmento econômico. Os interessados em imóveis localizados em São Paulo também podem utilizar as criptomoedas para fechar o negócio.

Leilão do Santander

O Santander em parceria com a Sold Leilões vai leiloar 41 imóveis, com valores que variam entre R$ 48,6 mil e R$ 680,6 mil. Os descontos chegam a 73% e os lances podem ser feitos até o dia 24 de outubro, às 15h30, direto na Superbid Exchange. Entre as opções estão casas, apartamentos, salas, galpões, prédios e terrenos em nove estados: Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e São Paulo. Os arrematantes podem aplicar filtros no site de acordo com a região, cidade e valor do imóvel.



No estado do Rio, por exemplo, há uma casa em São Gonçalo com 462 metros quadrados (m²) com lances a partir de R$ 48,6 mil (57% abaixo do valor de avaliação). Já na cidade do Rio, um apartamento com 95 m² está à venda com valor a partir de R$ 269,2 mil (50% de desconto). Em Campos dos Goytacazes, um apartamento com 53 m² pode ser arrematado a partir de R$ 197,2 mil (28% de deságio).

Pagamento em até 420 meses

Todos os imóveis têm os débitos de condomínio e IPTU quitados até a data do leilão. O Santander oferece facilidades de pagamento que variam conforme o tipo do imóvel. Para os residenciais, há financiamento de até 80% da propriedade em até 420 meses. Já as salas comerciais, o empréstimo habitacional é em até 360 meses. Os lotes devem ser adquiridos exclusivamente à vista.