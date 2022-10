Florianópolis, em Santa Catarina, lidera o ranking municipal de geração própria de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos no país - Freepik

Florianópolis, em Santa Catarina, lidera o ranking municipal de geração própria de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos no paísFreepik

Publicado 21/10/2022 18:28

A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e a Caixa acabam de assinar uma parceria que prevê a ampliação da oferta de linhas de crédito com condições diferenciadas para o setor. As taxas são a partir de 1,87% ao mês, carência de até 12 meses e prazo de pagamento que pode chegar a 36 meses. Os recursos e os serviços bancários disponibilizados têm como objetivo viabilizar novos investimentos em geração própria a partir da fonte solar em todo território nacional. A iniciativa também busca estimular a criação de mais empregos e renda para a população, bem como o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio para empreendedores.



O presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia, destaca que, desde 2012, a geração própria de energia solar já trouxe ao país mais de R$ 73,9 bilhões em novos investimentos, gerando mais de 405 mil empregos e proporcionando a arrecadação de mais de R$ 17,2 bilhões aos cofres públicos. “O avanço da energia solar no Brasil é fundamental para o desenvolvimento econômico, social e ambiental e ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do País, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco da ocorrência de bandeira vermelha na conta de luz da população”, diz Sauaia.

Florianópolis lidera ranking

Um dado interessante é que Florianópolis, em Santa Catarina, lidera o ranking municipal de geração própria de energia solar em telhados, fachadas e pequenos terrenos no país. Segundo o estudo da Absolar, a cidade tem mais de 21,5 mil sistemas instalados em residências, empresas e propriedades rurais, totalizando 232 megawatts (MW) de potência. Em segundo lugar está Brasília, com 159 MW. Já o Rio de Janeiro ocupa a oitava posição, respondendo sozinho por 4,3% de toda a potência instalada de energia solar na modalidade. Atualmente, são mais de 79,7 mil consumidores de energia elétrica que já contam com redução na conta de luz.



Esse avanço da energia fotovoltaica será debatido na segunda edição do "360 Solar", organizado pela ElektSolar, empresa de treinamentos para profissionais do setor. O encontro será nos dias 24 e 25 de novembro, no Resort Costão do Santinho, em Florianópolis, onde serão apresentadas as últimas soluções sobre o tema para residências e empresas no país.

Workshop de jardinagem gratuito

Para quem é apaixonado por jardinagem ou está querendo começar a colocar a mão na terra, mas não sabe por onde começar, a Tok&Stok vai promover neste final de semana um workshop gratuito sobre decoração e cuidado com plantas em suas lojas na Barra da Tijuca e em Botafogo.



As oficinas terão duração de cerca de 1h30 e contarão com a presença da influenciadora Mônica Macieira. A iniciativa faz parte do projeto Circuito Jardim, que tem como objetivo oferecer uma experiência imersiva e exclusiva aos consumidores.