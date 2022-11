Cartilha dá orientações para as empresas que desejam adotar práticas de sustentabilidade - Freepik

Publicado 03/11/2022 08:35

Você sabia que empresas da indústria da construção que adotam práticas de sustentabilidade conseguem ter ganhos econômicos maiores quando comparadas com as que não adotam a agenda ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança)? É o que indica estudo feito pela Fundação Dom Cabral (FDC) para a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Todos esses dados podem ser consultados na Cartilha ESG, lançada pela CBIC e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG).

No material é possível ter acesso aos benefícios diretos e indiretos para as empresas, as tendências do mercado, como mitigar riscos, o que fazer a curto prazo, os desafios e as oportunidades, além de estudos e pesquisas no país sobre o setor. A cartilha está disponível em https://brasil.cbic.org.br/acervo-publicacao-cartilha-esg-coic-2022.