Os bairros que tiveram queda no preço do metro quadrado foram Alto da Boa Vista, Centro, Cosme Velho, Ribeira (Ilha do Governador), Gamboa e Catete - Freepik

Os bairros que tiveram queda no preço do metro quadrado foram Alto da Boa Vista, Centro, Cosme Velho, Ribeira (Ilha do Governador), Gamboa e CateteFreepik

Publicado 01/11/2022 10:23

Alto da Boa Vista, Centro, Cosme Velho, Ribeira (Ilha do Governador), Gamboa e Catete foram os bairros que tiveram reduções consecutivas no valor do metro quadrado, de julho a setembro, no preço médio dos apartamentos, de acordo com um levantamento inédito realizado em 35 regiões da cidade do Rio pelo Loft Dados, núcleo da startup Loft.



Segundo a pesquisa, com duas reduções seguidas no valor médio dos apartamentos, Alto da Boa Vista, por exemplo, ficou com o preço do metro quadrado em setembro 13% menor do que em julho. No Centro e Cosme Velho, a redução foi de mais de 7%.



Foram destacados aqueles que tiveram redução de ao menos 1% ao mês. Na outra ponta, apenas Camorim, na Zona Oeste, teve duas altas seguidas. O valor médio do metro quadrado em setembro ficou 10% maior do que em julho.



“O valor do metro quadrado é influenciado por diferentes fatores. Há as condições macro, como as taxas de juros e de financiamento, e há condições específicas dos bairros, como melhora ou piora da infraestrutura e dos serviços no entorno. E, também, há a falta de informação no mercado imobiliário. As pessoas que querem comprar ou vender têm poucos subsídios para definir o valor do imóvel. E o preço vai variando até achar um equilíbrio”, disse Fábio Takahashi, gerente de Dados e Conteúdo da Loft.



Confira a tabela:

Estudo do Loft Tabela