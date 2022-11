O metaverso, tecnologia que possibilita a navegação em um mundo virtual paralelo, é tendência no mercado imobiliário - Freepik

O metaverso, tecnologia que possibilita a navegação em um mundo virtual paralelo, é tendência no mercado imobiliárioFreepik

Publicado 08/11/2022 17:23 | Atualizado 08/11/2022 17:41

Se durante este ano, o metaverso esteve nos trending topics do Twitter, em 2023 a tecnologia que possibilita a navegação em um mundo virtual paralelo vai crescer de forma avassaladora. E as empresas estão de olho nessa tendência, inclusive as do mercado imobiliário. Especialistas do setor estão discutindo o tema no Rio Innovation Week, que vai até o dia 11 de novembro, no Pier Mauá.



A MetaMundi, agência que cria pontes arquitetônicas, artísticas e experienciais entre marcas e o Metaverso, está no evento com alguns cases de sucesso. Nesta quinta-feira, dia 10, às 17h, a empresa vai promover o Painel Real State no Metaverso, com Alexandre Trope, CEO da Proprietà Vendas Digitais, Daniel Carius, CVO da Ribus, e Frederico Carstens, diretor da Realiza Arquitetura. Já na sexta-feira às 12h, o convidado será Alexandre Frankel, CEO da Housi, plataforma de moradia por assinatura, primeira a realizar uma venda pelo metaverso. Para Byron Mendes e Steffen Dauelsberg, co-fundadores da MetaMundi, o metaverso é o futuro. "Participamos da primeira edição do Rio Innovation Week, em janeiro deste ano, e percebemos uma procura muito grande para conhecer as possibilidades que o metaverso proporciona. Acreditamos que com cada vez mais empresas buscando se estabelecer no ambiente virtual, seu impacto irá muito além dos limites da internet”, afirma Byron Mendes. Os ingressos para o Rio Innovation Week – Píer Mauá 2022 são vendidos pela plataforma Sympla. O custo por dia é de R$ 540.

Encontro da Indústria da Construção

Já no dia 7 de dezembro, a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) vai realizar, em Brasília, a 95ª edição do Encontro Nacional da Indústria da Construção. O objetivo é debater a agenda do setor com o poder público, além de apresentar aos poderes Executivo e Legislativo propostas e sugestões para aumentar a geração de emprego e renda no país. O encontro terá cinco temas: desenvolvimento regional, inovação e sustentabilidade, infraestrutura, habitação e emprego. Inscrições em cbic.org.br/enic/.