A qualidade dos imóveis ofertados também vem balizando os valores dos aluguéis na Zona SulAdobe Stock

Publicado 07/11/2022 19:40

A procura por imóveis para alugar está crescendo no Rio, especialmente na Zona Sul, e os estoques em bairros de maior poder aquisitivo como Ipanema, Leblon e Tijuca, na Zona Norte, estão no menor nível verificado até mesmo antes da pandemia, quando a vacância média (quantidade de unidades vazias disponíveis para locação) estava em 13%. De acordo com o Relatório de Inteligência da Apsa, a taxa hoje no Rio é de 11,3%, mas em Ipanema e Leblon, o índice é de 7%, motivo que explica em parte os aumentos na demanda de 40,6% e 32,3% respectivamente, nestes dois bairros, nos últimos 12 meses, conforme verificado pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação).

Na análise de Flávio Olimpio, gerente de Negócios da Apsa, o segundo motivo que vem balizando os valores dos aluguéis, além de oferta e procura, é a qualidade dos imóveis. “Os que estão em boas condições gerais e têm plantas mais modernas, além de áreas de lazer ou varandas, por exemplo, estão com aumentos mais significativos e maior velocidade de locação”, comenta Olimpio. Ele diz ainda que imóveis em bom estado chegam a ser alugados em até 20 dias na Zona Sul. “Há casos que são alugados em menos de 24 horas", afirma o gerente.

Pesquisa do Secovi Rio aponta que o preço do metro quadrado (m²) para locação na cidade em outubro ficou em R$ 31,16%. Na comparação com setembro, a variação foi de 0,32%. E analisando por região, a que apresentou a maior alta em relação ao último mês foi a Zona Sul, com 2,06%, enquanto a menor variação foi verificada na Zona Oeste: -0,5%.