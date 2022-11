O edifício, em Balneário Camboriú, tem 240 metros de altura e 57 pavimentos, além de dois mil metros quadrados de área de lazer - Divulgação

Publicado 11/11/2022 18:48

A coluna trouxe hoje duas curiosidades do mercado imobiliário. A primeira é sobre o alto luxo. Trata-se do Titanium Tower, empreendimento na cidade catarinense de Balneário Camboriú que, quando estiver pronto, ocupará o quinto lugar no ranking dos edifícios mais altos do país, de acordo com o site Skyscraper Center.



O residencial, localizado na Avenida Atlântica, em frente à ilha das Cabras, tem estilo contemporâneo, 240 metros de altura e 57 pavimentos, além de dois mil metros quadrados de área de lazer. A expectativa da FG Empreendimentos é alcançar um VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 1 bilhão. Uma das unidades, por exemplo, custa R$ 19 milhões. "Balneário Camboriú vem com um ritmo médio de valorização em torno de 23,04% ao ano para empreendimentos novos já entregues. Quando falamos de lançamentos de imóveis na planta, a valorização até a entrega das chaves chega facilmente a 90%. No caso desta cobertura, a valorização deve ser ainda maior por estar em um dos últimos terrenos frente mar, bem no centro da cidade", explica Bruno Cassola, especialista em investimentos imobiliários.

Em apenas 42 segundos

Já na capital paulista, a TK Elevator entregou 20 elevadores para atender os 46 andares do Platina 220, da Porte Engenharia e Urbanismo, considerado o mais alto da cidade de São Paulo. O edifício tem 172 metros de altura e está localizado no bairro Tatuapé, na região Leste. A velocidade também chama a atenção. Os elevadores levam apenas 42 segundos do térreo ao topo do edifício, menos de um minuto, de onde se tem uma vista privilegiada da cidade. "O maior desafio foi aplicar diferentes soluções em um projeto de torre única, onde conseguimos contemplar as diversas necessidades dos passageiros que circulam pelo edifício", conta Eduardo Caram, head de Novas Instalações e Modernização para a América Latina da TK Elevator.