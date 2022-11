A inteligência artificial ajudou a identificar desvios no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) na obra de residencial em SP - Divulgação

Publicado 16/11/2022 12:50

A tecnologia é uma grande aliada de diversos setores da economia, inclusive da construção civil. Para se ter ideia, um conjunto de soluções baseado em inteligência artificial, monitoramento por sensores Lidar e gestão digital de documentos contribuiu para evitar acidentes, mortes, paralisações operacionais e afastamentos de colaboradores, em mais de 700 dias de atividades, na construção do empreendimento Sofi Campo Belo, projeto da Tegra Incorporadora na Zona Sul de São Paulo.



A empresa instalou, em parceria com a startup Nuveo, um sistema de câmeras com inteligência artificial para reconhecer desvios no uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e nos procedimentos de segurança no canteiro. A tecnologia, permitiu, por exemplo, identificar funcionários sem capacete ou cinto de segurança. Além disso, apontou se os operários estavam em alguma área de risco, se os colaboradores estavam presos às linhas de vida em trabalhos em altura e até se havia presença adequada de guarda-corpos na obra.



"Em casos de irregularidades no uso dos EPIs ou nos procedimentos, os engenheiros e os profissionais de saúde e segurança da obra passaram a receber alertas por e-mail ou mensagem, e todos os dados do sistema foram registrados em um banco de dados, que serviu de base para fomentar ações de prevenção", explica Fábio Barros, diretor-executivo de Construção da Tegra.



Outra iniciativa foi a adoção de um sensor Lidar para monitorar e isolar áreas de transporte de materiais, especialmente no caso de içamento por grua. Já a gestão digital da documentação de máquinas e equipamentos de médio e grande porte foi útil para tornar mais eficiente o trabalho dos profissionais de Saúde e Segurança na obra.

Prêmio de Inovação e Sustentabilidade

Ainda sobre iniciativas que facilitam os processos na construção civil e que também ajudam a preservar o meio ambiente, nesta quinta-feira, dia 17, os finalistas de todas as categorias da 24ª edição do Prêmio CBIC de Inovação e Sustentabilidade vão defender seus projetos durante o Quintas da CBIC. O evento será às 17h, no canal da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) no YouTube.



Os participantes apresentarão seus cases em categorias como Sistemas Construtivos, Gestão da Produção e P&D, Materiais e Componentes, Pesquisa Acadêmica e Startups.