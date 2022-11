Síndicos devem redobrar a atenção na Copa do Mundo - Freepik

Síndicos devem redobrar a atenção na Copa do MundoFreepik

Publicado 15/11/2022 13:32

A Copa do Mundo está sendo muito aguardada pelos brasileiros. E assim como as seleções precisam se preparar para o campeonato, os síndicos também têm que planejar e colocar em prática algumas atribuições importantes para o período. Para ajudar nesta tarefa, a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) montou uma cartilha gratuita para gestores, funcionários e moradores que pode ser acessada em abadi.com.br/cartilha-da-copa-do-mundo-2022/.



De acordo com Rafael Thomé, presidente da Abadi, a primeira orientação em relação aos funcionários é identificar se os horários dos jogos coincidem com os de lanche do profissional que estará na portaria. “Se houver a coincidência, significa que o porteiro deixará a guarita aos cuidados de um auxiliar. Portanto, o síndico deve alterar o intervalo da refeição para não comprometer a segurança do prédio”, recomenda Thomé.



Segundo ele, todos os funcionários devem permanecer em seus postos, mesmo durante a exibição dos jogos, principalmente o profissional da portaria, que deve redobrar a atenção ao fluxo de pessoas no condomínio. “Um dos motivos é bem simples: vários apartamentos farão algum tipo de reunião ou festa para receber pessoas durante os jogos mundiais. Nada mais justo do que chamar e reunir os amigos, no entanto, a Abadi sempre se preocupa quando há acontecimentos que geram mudanças relevantes no controle de entrada e saída de moradores e visitantes nas portarias”, observa o presidente.



Thomé ressalta a necessidade de maior atenção com as pessoas que vestem a camisa do Brasil, pois alguém mal-intencionado pode se misturar aos visitantes e entrar no condomínio sem ser notado. “Para evitar este tipo de invasão, todos os condôminos devem avisar à administração com antecedência que receberão convidados. Por outro lado, a administração deve avisar ao morador que todos os visitantes só terão acesso depois de identificados individualmente e autorizados, seja pela conferência de uma lista fornecida pelo anfitrião, seja pela autorização via interfone ou telefone”, orienta Thomé.

Câmeras em dia

Vale ainda dar uma conferida em itens básicos como as câmeras. “É orientado que o síndico verifique, antes do primeiro evento acontecer, se as câmeras estão em pleno funcionamento, protegidas e posicionadas para os salões onde haverá exibição dos jogos, para evitar possíveis confusões nos corredores, para observação dos acessos, garagens e áreas externas para monitoramento da movimentação. Se houver exibição de jogos na área externa do condomínio, ainda assim, não permita que portões e portas permaneçam abertos”, alerta Thomé.



Os entregadores de restaurantes e aplicativos também merecem atenção. O presidente da Abadi lembra ainda que os criminosos estão atentos às mudanças e percebem a oportunidade de entrarem nos prédios disfarçados de entregadores. “Mesmo que os condôminos tenham decidido por receber toda e qualquer encomenda apenas na portaria, é preciso dedicar mais atenção a este tipo de serviço. Grandes eventos movimentam ainda mais os bares e restaurantes, bem como o delivery. Portanto, é recomendado que haja sempre a verificação da veracidade do pedido antes do entregador passar pelo portão”, destaca Thomé.



Por fim, o executivo diz que as comemorações, por mais justificadas que sejam, não devem ultrapassar o horário estabelecido para o silêncio, que é a partir das 22 horas. “Há ainda uma nova preocupação para este período festivo: os fogos de artifício. Recomendamos a vedação do uso dos mesmos sob pena de multa, caso haja previsão na convenção. Lembrando que, mesmo que não esteja descrito na convenção, esta ação pode acarretar processos nas áreas cível e criminal”, esclarece Thomé.