Salão de festas do Glória Residencial Rio de Janeiro, retrofit do icônico hotel que foi o primeiro cinco estrelas do paísDivulgação

Publicado 18/11/2022 19:30 | Atualizado 18/11/2022 19:34

O retrofit do Hotel Glória, que está sendo transformado em um residencial pelo Opportunity Imobiliário e pela SIG Engenharia, continua fazendo história. Para se ter ideia, mais de 1.400 pessoas já visitaram o estande de vendas desde o lançamento oficial, no último dia 10, e cerca de 90 unidades já foram vendidas. De acordo com Cristina Gravina, líder de Produto e Marketing do Opportunity Imobiliário, o local já se transformou em um ponto turístico.



Entre os clientes que fecharam negócio estão pessoas do próprio bairro, além de famílias de outros estados e até estrangeiros. Com obras iniciadas, o Glória Residencial Rio de Janeiro tem 266 apartamentos de até quatro suítes (de 77 a 311 metros quadrados), até três vagas, além de quatro lojas no térreo. Já as áreas fitness terão a assinatura da Bodytech e o lazer será no rooftop. Além disso, o residencial terá aeroporto de drone e serviços pay-per-use (pague somente se usar) de motorista, personal concierge, recreação infantil e lavandeira, entre outros.

Talk com Carlos Ferreirinha

Pedro Torres, da Artefacto, Cristina Gravina, do Opportunity Imobiliário, e Carlos Ferreirinha, da MCF Consultoria, no evento sobre o mercado de alto padrão. Divulgação/Marcio Irala

O local também está recebendo eventos como o talk com Carlos Ferreirinha, presidente da MCF Consultoria e criador da Abrael (Associação das Marcas de Luxo), iniciativa do próprio Glória Residencial Rio de Janeiro em parceria com a Artefacto, marca de mobiliário contemporâneo. O encontro na última quarta-feira teve a participação de arquitetos, designers de interiores e de Pedro Torres, superintendente de Marketing & Comercial da Artefacto.



Ferreirinha deu um panorama do mercado de luxo nacional e internacional e reforçou que os segmentos imobiliário e de decoração nunca estiveram tão em alta nos últimos dois anos e meio, ou seja, durante a pandemia. “E esses setores vão permanecer aquecidos por, pelo menos, mais seis anos. Há marcas, por exemplo, que registraram 280% de crescimento neste período”, afirmou o presidente da MCF Consultoria. Ele complementou que, com esse cenário, os profissionais do imobiliário e de decoração têm grandes oportunidades para preencher esses metros quadrados vazios. “É preciso ter humildade para entender as reais necessidades dos clientes e investir sempre em capacitação. O momento é excelente, já que o conceito de casa foi ressignificado com a pandemia”, analisou o executivo.