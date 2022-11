O hotel Copacabana Palace recebe mais uma edição do evento voltado para síndicos e interessados na carreira de administração predial - Freepik

Publicado 28/11/2022 16:04

Para quem planeja se atualizar ou investir na carreira voltada para administração condominial, a Exposíndico e o VII Congresso Apsa de Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades Urbanas são duas oportunidades. O evento acontecerá amanhã e na quarta-feira, no Copacabana Palace. Com o tema "Síndico: o agente de mudança da sociedade", várias palestras abordarão a revolução que ocorre no universo condominial.

“Com o investimento em infraestrutura, avanços tecnológicos e uma quantidade ainda maior de pessoas residindo em condomínios, hoje o síndico apresenta um novo perfil: muito mais engajado com a qualificação profissional, se comunicando ainda mais com a comunidade, e indo além dos muros do prédio que gerencia. Ele se posiciona como agente transformador para a solidificação de um ambiente coletivo mais harmonioso. Então vamos promover debates e discussões em torno do profissional responsável pela gestão da vida condominial, de suas mudanças, atribuições e qualificações”, conta Fernando Schneider, diretor-superintendente da Apsa.

O ator e diretor Miguel Falabella será um dos palestrantes. Outros destaques da programação são a apresentação da peça de teatro “O Porteiro”, com Alexandre Lino, e o painel "Qual o papel do síndico como agente de mudança na sociedade?", com Edgar Poschetzky, diretor executivo da Apsa. O evento contará ainda com Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul do Rio, Sinval Andrade, diretor-superintendente da Concessionária Águas do Rio, e Aurimar Prazeres, presidente da Renova Urca e Associação do Bairro da Urca.

Os advogados especializados em Direito Imobiliário André Luiz Junqueira e Leandro Sender também vão estar presentes. Junqueira estará no Painel Jurídico “Debate sobre a natureza e deveres do síndico para o condomínio e seu impacto na sociedade", no dia 29, e Sender, no dia 30, no Painel Jurídico II com o tema "Violência Condominial e seus Aspectos Jurídicos".