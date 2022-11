Churrasqueira deve ficar distante da área de circulação, evitando que a fumaça atinja as crianças. Modelos portáteis ou improvisados precisam de ainda mais cuidados para evitar acidentes - Freepik

Deixar a casa decorada para torcer pela Seleção Brasileira e depois para receber o Papai Noel deixa a família toda animada, em especial as crianças que pedem para participar da arrumação. São ocasiões que reforçam os laços afetivos e tornam os ambientes ainda mais alegres e coloridos. E para que tudo saia perfeito, vale redobrar os cuidados com os pequenos. O alerta é da Erika Tonelli, especialista em Entornos Seguros e Protetores da Aldeias Infantis SOS. Segundo ela, um dos principais vilões nesses eventos são os fogos de artifício. Depois deles aparecem a área da cozinha e as decorações.

Para se ter ideia, de acordo com pesquisa realizada pela Aldeias Infantis SOS, por meio do Instituto Bem Cuidar (IBC), em 2021 foram registrados mais de 110 mil casos de internações de crianças e adolescentes no Brasil por conta de acidentes e as queimaduras apareceram com 19% das situações, a segunda maior causadora das ocorrências. Com medidas de segurança reforçadas, 90% desses episódios poderiam ser evitados. Confira algumas dicas da especialista:

- Não acenda rojões e outros artefatos explosivos próximos a crianças e adolescentes, além de mantê-los afastados de locais onde ocorrem as queimas de fogos de artifício.

- Com a Copa do Mundo, família e amigos vão se reunir nos tradicionais churrascos para acompanhar os jogos. E se houver crianças nesses eventos, é necessário manter a churrasqueira distante da área de circulação, evitando que a fumaça atinja os pequenos. Os modelos portáteis ou improvisados precisam de ainda mais cuidado para prevenir acidentes. As queimaduras geralmente são graves e, muitas vezes, deixam sequelas irreversíveis.

- Essa regra é simples e deve ser adotada sempre, mas, como nessas festividades os adultos ficam muitas horas na cozinha, o alerta é necessário: mantenha o bebê no colo apenas se estiver longe do fogão. O óleo quente pode respingar na criança, ela pode encostar o pé em uma panela quente ou até puxá-la. Sendo assim, além de evitar o colo nessas condições, nunca deixe os cabos das panelas voltados para fora. A criança tem interesse em descobrir novos objetos e pode puxar os utensílios, derramando o conteúdo quente da panela e causando acidentes graves.

- Procure instalar a árvore de Natal em um canto da casa de difícil acesso para as crianças e longe de móveis que podem ser escalados, impedindo possíveis quedas. Árvores grandes devem estar bem fixadas e estáveis para evitar acidentes.

- Com relação às luzes, nunca utilize pisca-pisca com fios elétricos desencapados ou com emendas e não deixe as luzes espalhadas pelo chão, pois há o risco de as crianças levarem à boca enquanto estão ligadas na tomada. Ao dormir e ao sair de casa, desligue todas as luzes para evitar curtos-circuitos e possíveis incêndios.

- Quando há crianças em casa, a escolha dos enfeites deve priorizar a segurança. Por isso, evite as opções frágeis ou que tenham peças removíveis pequenas. A atenção deve ser redobrada com festões e outros cordões usados na decoração, que podem trazer o risco de estrangulamento, principalmente, entre bebês.

- O preparo de assados e sobremesas, típicos da ceia de Natal, leva horas e, por isso, é comum que as crianças menores, especialmente bebês que estão engatinhando, tenham mais exposição ao aquecimento do forno. Fique atento quando os pequenos estiverem na cozinha, evitando que se aproximem ou se apoiem no fogão, e redobre ainda mais a atenção ao abrir o forno para evitar queimaduras.