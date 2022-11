Os canteiros de obras foram transformados em salas de aula para dar um novo significado ao trabalho e à vida das pessoas - Divulgação

Os canteiros de obras foram transformados em salas de aula para dar um novo significado ao trabalho e à vida das pessoasDivulgação

Publicado 22/11/2022 19:16

Sempre em busca de novidades, a coluna trouxe hoje uma pesquisa da Willis Towers Watson (WTW) que revela um aumento de 33% no interesse das empresas em implantar ações de saúde e bem-estar na rotina de seus colaboradores, entre 2015 a 2021. Na construção civil, um exemplo dessa tendência pode ser visto nos canteiros de obras da construtora e incorporadora RL Costa, focada em imóveis de alto padrão. A empresa promove capacitações para melhorar a experiência dos colaboradores em campo. “Transformamos os canteiros de obras em espaços de conhecimento, dando um novo significado ao trabalho e à vida das pessoas. Oferecemos, por exemplo, assistência psicológica presencial, palestras de educação financeira e sobre saúde mental, aula de pintura e outras ações”, conta, Renato Costa, CEO da RL Costa.

Um dos destaques foi a visita de um nutricionista no canteiro de obras do edifício Voss, que está sendo erguido no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. O objetivo foi ensinar o pessoal a se alimentar de forma saudável e sem precisar gastar muito, dando acesso a dicas de saúde preventiva. Outra atividade foi uma palestra sobre educação financeira com o planejador financeiro Marco Túlio Campolina, com o objetivo de ajudar na gestão da renda familiar.

O meio oficial de eletricista Waleson Júnior, de 22 anos, é um dos mais assíduos nas palestras e aproveitou bastante as dicas de finanças pessoais. O colaborador está há pouco mais de um ano na empresa e é o seu primeiro emprego. Ele foi indicado pelo pai, João Bispo, 49 anos, que trabalha na obra como pintor. “Esses treinamentos não fazem diferença só na minha profissão, mas também na vida pessoal. Minha família está bem feliz com meu trabalho”, comemora Júnior.