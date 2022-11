Fachada do residencial Glória Rio de Janeiro, retrofit que é um dos finalistas do prêmio Ademi-RJ - Divulgação

Fachada do residencial Glória Rio de Janeiro, retrofit que é um dos finalistas do prêmio Ademi-RJDivulgação

Publicado 25/11/2022 15:18

Os retrofits dos hotéis Glória, Everest e Paysandú, transformados em residenciais, estão entre os finalistas do Prêmio Destaque Ademi-RJ, considerado o Oscar do mercado imobiliário. O evento, que não acontece desde 2018, volta aos holofotes do setor no dia 29 de novembro, terça-feira, no Hotel Windsor Barra, a partir das 19 horas. Para se ter ideia, foram mais de 50 projetos inscritos, um número recorde, segundo Marcos Saceanu, presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário).

Em edição especial, a premiação abrange os anos de 2018 a 2022 e entre as novidades está o lançamento de categorias que contemplam iniciativas sustentadas por cinco pilares: universitário, arte urbana, varejo, investimento consciente e gestor social. “Nosso objetivo, com isso, é reforçar como o mercado imobiliário se integra e se funde ao dia a dia da sociedade”, afirma Saceanu.

Dividido em 17 categorias – como inovação, retrofit e empreendimento residencial de pequeno, médio e grande porte –, o prêmio Destaque Ademi vai reconhecer, ainda, as imobiliárias, as empresas e os escritórios de arquitetura que foram destaques nos últimos quatro anos. “E o grande homenageado da noite, in memorian, será Rogério Jonas Zylbersztajn, empresário que foi um dos ícones do mercado imobiliário carioca”, adianta Saceanu. Além disso, durante a cerimônia de premiação será apresentada a nova logomarca da Ademi-RJ, que respeita a história da entidade, valorizando cada metro quadrado do Rio de Janeiro.

A Sawala Imobiliária, as construtoras Canopus, Performance, Piimo, SIG Engenharia e os fundos imobiliários Opportunity e Brix também estão entre os finalistas.