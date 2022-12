O PIB da construção civil cresceu 1,1% no terceiro trimestre, de acordo com o IBGE, e é um termômetro bem positivo para o futuro do país - Freepik

Publicado 02/12/2022 15:50 | Atualizado 02/12/2022 16:05

A construção civil continua impulsionando a economia do país. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou ontem os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2022. Os resultados apontam que o indicador da Construção Civil cresceu 1,1% no período, o que retrata o papel decisivo do setor no crescimento geral do PIB brasileiro, que foi de 0,4% no período.

Para o presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, esta é mais uma demonstração da força e de como a indústria da construção civil contribui para o desenvolvimento econômico do país. “Apesar da ligeira desaceleração da economia brasileira, o setor segue como um dos protagonistas do PIB com crescimentos acima da média nacional”, afirma o executivo.

O presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário), Marcos Saceanu, ressalta que os números só reforçam a importância do setor na economia do país. "Mesmo com todos os desafios que tivemos nos últimos 12 meses, a construção civil mostrou muita resiliência e vem crescendo mais do que a média do PIB nacional há alguns trimestres, impactando positivamente nos resultados no país, além de ser uma intensa geradora de empregos formais e impostos", analisa Saceanu.

Endossando a afirmação do presidente da Ademi-RJ, o presidente do Sinduscon-Rio (Sindicato da Indústria da Construção Civil), Claudio Hermolin, observa que resultado do PIB puxado pela construção civil ratifica o papel que o setor vem desempenhando desde a época da pandemia. "Um estudo realizado pelo Instituto Mackinsey mostra que as principais economias do mundo serão retomadas em investimentos da construção civil, seja na parte da habitação ou da infraestrutura. Isso porque a nossa indústria é uma grande empregadora de mão de obra muito concentrada na base da pirâmide. No momento que essa indústria é fomentada, muitos empregos são gerados e a economia passa a girar", explica Hermolin.

Ele comenta ainda que aliado a isso, o setor tem conseguido seguir com projetos e investimentos apesar dos cenários de incertezas. "Se o novo governo tiver um olhar mais focado de incentivo a essa indústria e fizer os investimentos necessários em infraestrutura e fomentar novamente o programa de habitação de interesse social, certamente o nosso segmento vai gerar ainda mais empregos e vai contribuir ainda mais para o PIB, fazendo com que a retomada da nossa economia seja ainda mais acelerada", conclui Hermolin.

De acordo com Mariliza Fontes Pereira, CEO da Rio 8 Incorporações, o resultado do PIB da construção civil é um termômetro bem positivo para o futuro do nosso país. "É sinal de que estamos andando para frente, o que deixa o empresário otimista. Como sempre falo, a construção civil é muito importante para a economia e, consequentemente, tem uma influência grande no PIB brasileiro. O resultado aponta que o setor está no caminho certo. Nestes últimos dois anos, o segmento teve um boom durante a pandemia, depois diminuiu e agora termina o ano mostrando um cenário positivo, influenciando mais uma vez positivamente o PIB do Brasil. É, sem dúvida, motivo para festejar”, comenta Mariliza.