Despesa com coleta de lixo domiciliar ultrapassa R$ 270 mil | | O Dia

Estudo da Cipa revela que o gasto com coleta, coletores e compactadores de lixo chegou a R$ 272,7 mil entre janeiro e outubro - Freepik

Publicado 06/12/2022 15:05

A produção de lixo domiciliar vem chamando atenção nos condomínios, principalmente durante a pandemia. Estudo da Cipa, realizado com mais 1.300 edifícios administrados pela empresa, revela que o gasto com coleta, coletores e compactadores de lixo chegou a R$ 272,7 mil entre janeiro e outubro deste ano. O levantamento aponta ainda que os condomínios da Zona Oeste são os que mais gastam com lixo (R$ 106,8 mil), seguido por Zona Sul (R$ 65,1 mil), Centro (R$ 63,8 mil) e Zona Norte (R$ 42 mil).

"É um número relevante e que tende a crescer, devido ao próprio conceito de consumo atual, onde a entrega de encomendas impacta ainda mais na geração de lixo descartável. Essa é uma discussão maior, que envolve toda a sociedade, e que exigirá dos condomínios e administradores ações mais efetivas para lidar com esse problema", explica Bruno Queiroz, gerente de Novos Negócios da Cipa.

Para se ter ideia, no auge da pandemia, a produção de lixo domiciliar nos grandes centros urbanos cresceu de 15% a 25%, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrepe). A manutenção de muitas atividades em home-office vem ajudando a manter os índices ainda altos, quando comparados a 2019.

Segundo Queiroz, são volumes que impactam no orçamento dos condomínios e que não podem ser negligenciados. "O estudo ajuda a medir, mesmo apenas no universo de clientes da Cipa, o grau de complexidade que temos de enfrentar e os custos financeiros que o lixo gera. Eles devem aumentar, caso mantenhamos os níveis de consumo atuais", alerta o gerente.