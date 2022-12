De janeiro até a metade de novembro, a energia solar cresceu 59,4% no Brasil - Freepik

De janeiro até a metade de novembro, a energia solar cresceu 59,4% no BrasilFreepik

Publicado 07/12/2022 12:11

Boas notícias para o segmento de energia solar fotovoltaica. O país ultrapassou uma nova marca histórica, chegando a 22 gigawatts (GW) de potência instalada, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Esse número equivale a 10,8 % da matriz elétrica do país.

Os dados fazem parte de mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e apontam ainda que, de janeiro até a metade de novembro deste ano, o recurso cresceu 59,4%, saltando de 13,8 GW para 22 GW. Somente nos últimos 150 dias, o ritmo de crescimento tem sido de praticamente um GW por mês, o que coloca a fonte na terceira posição da matriz elétrica brasileira (julho: 16,4 GW, agosto: 17,5 GW, setembro: 18,6 GW, outubro: 21,1 GW, novembro: 22 GW).

Segundo a Absolar, desde 2012 a fonte solar já trouxe ao Brasil cerca de R$ 114,2 bilhões em novos investimentos, mais de R$ 35,7 bilhões em arrecadação aos cofres públicos, além de gerar mais de 660 mil empregos acumulados. Com isso, também evitou a emissão de 30,6 milhões de toneladas de gás carbônico (CO2) na geração de eletricidade.

Na avaliação de Rodrigo Sauaia, CEO da Absolar, o país “acordou” para a energia solar e seus benefícios. “O crescimento acelerado colocará, em breve, a fonte fotovoltaica na segunda posição da matriz elétrica nacional. A fonte ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do país, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco de ainda mais aumentos na conta de luz da população”, explica Sauaia.

O estudo indica também que o Brasil tem mais de 7 GW de potência instalada em usinas solares de grande porte. Desde 2012, elas já trouxeram ao país cerca de R$ 31,2 bilhões em novos investimentos e mais de 210 mil empregos acumulados, além de proporcionarem uma arrecadação aos cofres públicos que supera R$ 10,8 bilhões.

Já no segmento de geração própria de energia, são praticamente 15 GW de potência instalada da fonte solar, o que equivale a cerca de R$ 82,9 bilhões em investimentos, R$ 24,9 bilhões em arrecadação e mais de 450 mil empregos acumulados desde 2012, espalhados pelas cinco regiões do Brasil. De acordo com a Absolar, esta tecnologia é utilizada atualmente em 99,9 % de todas as conexões de geração própria no país, liderando com folga o segmento.