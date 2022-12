Peça montada com produtos típicos faz homenagem ao artesanato nordestino - Divulgação

Publicado 09/12/2022 08:41 | Atualizado 09/12/2022 10:06

As guirlandas, assim como as árvores de Natal e os presépios, são parte fundamental da decoração da casa nesta época do ano. Se você ainda não comprou a sua e precisa de inspiração, a dica é conferir a exposição gratuita que ficará no CasaShopping (Avenida Ayrton Senna, 2.150, Barra da Tijuca) até o dia 6 de janeiro.



São mais de 40 guirlandas nada tradicionais que foram criadas por arquitetos, designers e decoradores convidados que podem ser apreciadas nas vitrines das lojas. Em uma delas, a arquiteta Marina Dipre, conta que foi utilizado o muxarabi, elemento muito presente na arquitetura brasileira, para ser a base da peça. “Foram utilizados 450 cubos vazados de diferentes alturas e tamanhos para trazer movimento e fluidez”, explica Marina.

Guirlanda feita com cubos vazados de diferentes alturas e tamanhos para trazer movimento e fluidez Divulgação

Já o arquiteto Mario Santos criou uma guirlanda com produtos típicos que poderia facilmente ter sido montada na Feira de Mangaio, tradicional evento nordestino. "A ideia surgiu a partir de uma luminária da loja e foi ganhando novos sentidos à homenagem que queria fazer à arte e ao artesanato brasileiro regional, ao Brasil feito à mão", diz Mario.



Além destas sugestões, a coluna abre espaço para mais duas: recupere aquela guirlanda da sua avó que está guardada no armário e dê a ela um novo sentido na sua decoração. Lembranças de momentos bons são sempre bem-vindas, não é mesmo? E para quem adora artesanato, a dica é fazer uma guirlanda personalizada com muitos enfeites. Chame as crianças para participar e deixe a sua casa pronta para o Natal.