Proprietários devem investir em benfeitorias para aumentar as chances de alugar o imóvel - Freepik

Proprietários devem investir em benfeitorias para aumentar as chances de alugar o imóvelFreepik

Publicado 13/12/2022 10:01

O mercado de aluguel residencial no Rio de Janeiro segue em crescimento pelo 15º mês consecutivo, mas começa a dar sinais de desaceleração. Em novembro, o preço médio do metro quadrado (m²) chegou a R$ 35,71, valor 1,4% acima do registrado em outubro. Mesmo assim, a comparação de alta dos últimos 12 meses (16,4%) em relação ao mês anterior (17,3%) indica uma queda no ritmo de elevação do mercado carioca. Os dados são do Índice QuintoAndar de Aluguel. Segundo o estudo, é o menor percentual de crescimento nos últimos quatro meses.



Os números não indicam uma retração no setor e sim uma queda no ritmo de expansão do mercado carioca. Ainda que novembro tenha registrado aumento de 1,4% nos preços da locação em relação a outubro, o mesmo período em 2021 indicou alta de 2,1%. "Durante o período mais grave da pandemia, os preços dos imóveis caíram bastante e muito rápido. Com a queda do número de casos e a retomada da economia, o movimento foi inverso: os preços subiram de forma expressiva e muito rapidamente. Por isso, é natural que o mercado observe uma desaceleração a partir de agora, diante da conjuntura econômica", analisa Vinicius Oike, economista do QuintoAndar. Ele complementa que o cenário favorece um maior espaço para negociação entre inquilinos e proprietários.



A pesquisa aponta ainda que a diferença entre o preço do anúncio e do contrato está próxima da estabilidade há seis meses. Em novembro, a diferença chegou a -9,52%, mesmo valor registrado em junho deste ano. "Num cenário de mercado aquecido, esse indicador estaria diminuindo mês a mês. No entanto, o que vemos é uma certa estabilidade. Ou seja, ainda há espaço para barganhar e conseguir o melhor preço", reforça Oike.



A diretora da JB Andrade Imóveis, Solange Portela de Andrade, conta que a imobiliária vem registrando bons resultados na locação. “A maioria alugada é de imóveis novos ou bem cuidados. No mercado em baixa ou no mercado em alta, o ‘patinho feio’ mesmo que esteja por um valor convidativo vai sempre para o final da fila. O locatário acaba alugando um imóvel um pouco acima do seu orçamento sabendo que está alugando um produto diferenciado”, observa Solange.

Como aumentar as chances de locação

Para quem é proprietário e está com o imóvel vazio, Solange lembra que é importante investir em benfeitorias para aumentar as chances de fechar negócio. Com cada vez mais ofertas, o valor não é mais o único fator considerado pelos interessados. "Deixar o ambiente pintado, limpo e com um cheirinho agradável de um difusor de ambientes causa sempre boa impressão nas visitas dos interessados. Imóvel que está muito tempo fechado, por exemplo, costuma ter cheiro de mofo, por isso, é importante investir nesses pequenos detalhes. Pode parecer uma bobagem, mas faz toda a diferença", afirma Solange.



De acordo com a executiva, o locatário percebe em vários detalhes quando o proprietário é uma pessoa cuidadosa e acaba tendo muito mais cuidado e carinho na manutenção e no uso do imóvel. “E isso para o proprietário é ótimo! No final todos ganham. Proprietários com bons clientes e locatários com opções de bons imóveis”, ressalta. Confira outras dicas da especialista:



- Atualize a pintura para modernizar e higienizar o ambiente. O cinza é hoje a cor da moda ou o branco que é clássico.



- Piso: aquela tábua corrida cansada ganha fôlego com um verniz. Outra sugestão é trocar o antigo por um piso novo (piso sobre piso), que é rápido e menos custoso. Já os pisos da cozinha e do banheiro ficarão novinhos em folha com porcelanato líquido ou com epóxi.



- Azulejos antigos? Epóxi neles! O mercado oferece diversas opções de cores para a cobertura.



- Luminárias: aposte num modelo simples, mas moderno. Um plafon quadrado é uma boa opção e tem um preço acessível.



- Interruptores: troque por modelos mais modernos ou então pinte os antigos com spray.



- Troque os vasos sanitários. Causa uma ótima impressão visitar um banheiro que tem louças modernas e com cores clean.



- Substitua o blindex escuro do banheiro que causa uma impressão não muito boa.



- Nos armários do banheiro e da cozinha, é possível fazer muitos ajustes, entre eles trocar prateleiras danificadas e ferragens oxidadas, forrar ou pintar as gavetas, trocar os puxadores, trocar ou pintar as portas da frente do armário com uma cor que transforme e valorize o visual. Aposte em tons como branco, cinza, um tom bonito de azul ou verde.



- É imprescindível fazer uma revisão das partes elétrica e hidráulica, além do aquecedor, para deixar tudo seguro e funcionando perfeitamente.



- E já faz algum tempinho que o ar condicionado do tipo Split faz parte do “kit locação”. O locatário não quer despender tempo e nem ter esse custo com a compra e a instalação dos aparelhos.