Empresas do mercado imobiliário estão engajadas por um Natal mais solidário - Freepik

Publicado 14/12/2022 19:01

A coluna abre espaço hoje para empresas do mercado imobiliário que estão com campanhas para um Natal mais solidário. A Gafisa, por exemplo, está arrecadando até o dia 16 (sexta-feira) alimentos não-perecíveis de colaboradores do Rio de Janeiro e São Paulo. Os mantimentos serão direcionados para a Ação da Cidadania (RJ) e a SP Invisível (SP). Nesse mesmo dia, haverá festa de confraternização da empresa, o que será mais uma oportunidade para levar as doações. De acordo com a Gafisa, a entrega para as instituições será no dia 19 (segunda-feira).

Já o Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis) recolhe até o dia 18 de dezembro (domingo) alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e doações de roupas para a Instituição Vivendas da Fé Lar da Criança, em Guaratiba. As doações estão sendo recebidas na sede do Creci-RJ, na Avenida Presidente Vargas, 417, 19º andar, Centro, ou em uma das 25 Delegacias Regionais. Segundo o conselho, ao longo desses anos, cerca de duas toneladas de mantimentos e roupas foram doados para as crianças desta instituição.

A Precisão Empreendimentos Imobiliários também está nesta corrente do bem e escolheu a Cufa (Central Única das Favelas) para a sua ação de final de ano. A empresa recebe as doações até o dia 19, segunda-feira, nas lojas de Copacabana (Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 978) e Leblon (Avenida Ataulfo de Paiva, 517, sobreloja).