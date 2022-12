Rio teve 2.584 ações condominiais, de janeiro a novembro, das quais 1.086 estão em Campo Grande, 1.049 em Jacarepaguá e 760 na Barra - Freepik

Publicado 22/12/2022 12:58

O número de ações condominiais no Rio cresceu 70,1% em novembro, chegando a 922 contra 542 de outubro. Foi o mês com o maior número de processos de 2022, de acordo com pesquisa do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) com base em dados do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do RJ). Já na comparação com o mesmo mês de 2021, o aumento foi de 29,7%. Segundo o estudo, de janeiro a novembro, a capital teve 2.584 processos, dos quais 1.086 estão em Campo Grande, 1.049 em Jacarepaguá e 760 na Barra da Tijuca.



Na sequência aparecem Méier, com 390, Santa Cruz (292), Bangu (236), Madureira (225), Pavuna (184), Leopoldina (132) e Ilha do Governador (66).

Queda nas ações locatícias

Já com relação às ações locatícias, levantamento do Secovi Rio, também feito com dados fornecidos mensalmente pelo TJRJ, aponta uma queda de 9% em novembro em relação a outubro. Dos 304 processos no período registrados na capital, 71,7% foram de despejo por falta de pagamento.