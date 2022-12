Quem realizar festas nos apartamentos ou salões deve informar à portaria o nome dos convidados para maior controle dos ambientes internos - Freepik

Quem realizar festas nos apartamentos ou salões deve informar à portaria o nome dos convidados para maior controle dos ambientes internosFreepik

Publicado 20/12/2022 12:52

Com a retomada das festividades após um longo período de restrições por conta da pandemia, os condomínios precisam estar atentos para evitar excessos que possam comprometer a paz e a segurança de todos. Apesar de a Prefeitura do Rio ter anunciado uma grande festa em Copacabana, muitas famílias também pensam em celebrar a chegada de 2023 dentro de casa. Diante disso, é preciso redobrar os cuidados, recomenda Bruno Gouveia, coordenador da Cipa Síndica. “É importante o administrador se guiar pelo bom senso, mas sem renunciar aos princípios que regem o condomínio. A questão do barulho deve ser observada, assim como a segurança. Nos bairros com maior fluxo de pessoas nas ruas, é preciso tomar medidas para impedir que as áreas externas sofram algum tipo de prejuízo. Quem realizar festas nos apartamentos ou salões deve informar à portaria o nome dos convidados, para maior controle no acesso às unidades internas”, aconselha Gouveia.



Segundo o especialista, as medidas preventivas ajudam a conter os excessos e a evitar possíveis conflitos e riscos ao patrimônio dos condôminos. “Podem ser realizadas consultas e reuniões prévias para esclarecer as regras e limites. Depois de dois anos com pouca ou nenhuma comemoração, existe uma demanda bastante reprimida para esse tipo de evento. Por outro lado, existem pessoas que não querem ou não podem participar desse tipo de acontecimento. Temos de nos lembrar dos idosos, pessoas doentes e impossibilitadas de participar dos festejos. Esse equilíbrio tem de estar sempre em pauta para que todos os moradores tenham consciência de suas responsabilidades coletivas”, ressalta Gouveia.

Pets e fogos de artifício

Quem tem animais de estimação em casa, principalmente cachorros, sabe que eles são muito sensíveis ao barulho dos fogos de artifícios. Alguns bichinhos chegam a se desesperar, tendo picos de estresse psicológico e físico, causando muita preocupação entre os donos. Isso acontece, segundo o médico-veterinário Herbet Justo, diretor do Hospital Veterinário +Pet, porque os cães têm a capacidade auditiva maior que a dos humanos e conseguem captar frequências maiores de sons, o que provoca irritação nos ouvidos. Para evitar transtornos como mudança de comportamento e queda de pelo, entre outros, Justo dá algumas recomendações:



- Deixe o animal em ambientes mais fechados, onde a acústica possa ajudar a abafar um pouco o barulho.

- Dê carinho e acolhimento nos momentos de barulhos excessivos e quando houver sinais de estresse.

- Coloque algodão nos ouvidos do animal para diminuir os ruídos.

- Mantenha o pet na sua residência, local conhecido que lhe dê segurança (evite tirá-lo de casa).