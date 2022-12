Residencial no Bairro de Fátima, em Niterói, tem 136 apartamentos pelo Casa Verde e Amarela - Divulgação

Residencial no Bairro de Fátima, em Niterói, tem 136 apartamentos pelo Casa Verde e AmarelaDivulgação

Publicado 19/12/2022 20:12

Os servidores da Prefeitura de Niterói, incluindo as pessoas com cargos comissionados e os terceirizados, têm a chance de conquistar a tão sonhada casa própria por meio de uma parceria com a C.A.C Engenharia. A ação é válida para o residencial Acqua Niterói, lançamento no Bairro de Fátima com 136 apartamentos entre um e dois quartos, além de unidades gardens (com quintal privativo) pelo programa Casa Verde e Amarela (CVA). Segundo Vinícius Teles, gerente regional da C.A.C no Leste Fluminense, todos os imóveis têm o mesmo preço: R$ 253 mil. "É um valor muito atraente, pois pelo endereço do Acqua, essa unidade com certeza seria mais cara", avalia Teles.

Ele diz ainda que por ser um projeto pelo CVA, o interessado poderá conseguir subsídios de até R$ 47.500, dependendo da renda familiar. Ou seja, quanto menor a renda, maior o subsídio. "É mais um estímulo para o fechamento do negócio. Outra condição atraente é que o valor da entrada, se o cliente desejar, poderá ser parcelada em até 48 vezes", afirma o gerente.

Já o prazo de pagamento poderá chegar a 35 anos. Nas regras do programa, os juros vão de 4,75% a 7,66% ao ano mais TR (Taxa Referencial). Quem for cotista do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e se enquadrar nas exigências do fundo como ter, no mínimo, três anos de trabalho sob o regime do FGTS, consecutivos ou não, e nem ter imóvel próprio, ainda tem uma redução de 0,5 p.p (pontos percentuais). O valor da unidade no programa não pode ultrapassar R$ 264 mil.

Para avaliação de crédito, o interessado deverá apresentar identidade e CPF, comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento/casamento, carteira de trabalho, extrato atualizado do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ou cartão cidadão, três últimos contracheques, imposto de renda completo (com recibo de entrega) e extrato bancário (se a renda for informal). Para outras informações, o servidor tem um canal exclusivo pelo WhatsApp (21) 97216-5597.