Empreendimento pelo sistema de obra por administração terá apenas 10 unidades no Recreio dos Bandeirantes - Divulgação

Publicado 28/12/2022 13:33

A coluna costuma trazer conteúdos que abordem de forma didática a melhor maneira de comprar um imóvel. A modalidade mais tradicional é a aquisição via financiamento imobiliário, que pode ser com a instituição financeira ou direto com a construtora, além do consórcio imobiliário. No entanto, o mercado oferece outra possibilidade que é a obra por administração, conhecida também como a preço de custo. Antes muito utilizado por investidores, este formato agora vem atraindo cada vez mais famílias que estão em busca do primeiro imóvel ou de um up grade. "Nesta modalidade não há a figura do agente financeiro, o valor da unidade custa até 30% menos se comparado ao modelo tradicional de compra, e quando a unidade estiver pronta não haverá saldo devedor. Ou seja, o imóvel na entrega das chaves já vai estar quitado", explica Thiago Andrade, diretor da JB Andrade Imóveis.

Segundo ele, além destas vantagens, os compradores podem acompanhar de perto a construção, a prestação de contas e ainda podem personalizar o imóvel durante a obra. "O negócio é totalmente transparente. Já temos mais de 100 prédios entregues pelo modelo no Jardim Oceânico e no Recreio dos Bandeirantes", afirma o executivo. Marcos Saceanu, CEO da Piimo Empreendimentos Imobiliários e presidente da Ademi-RJ (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário), também endossa a transparência do negócio. "Temos uma rotina de assembleias mensais em cada empreendimento, com prestação de contas detalhadas para todos os condôminos. As decisões sobre especificações e contratação de cada serviço são tomadas em conjunto nas assembleias, com a concordância dos membros da comissão de representantes, formada pelos clientes. Transparência na gestão da obra é o nosso maior foco, e os clientes admiram muito essa atitude", ressalta Saceanu.

A Mozak é mais um exemplo de empresa que atua no segmento. São mais de 80 projetos lançados, de acordo com Isaac Elehep, presidente da construtora. "Nosso modelo de obra por administração nos protege e nos permite um crescimento saudável e mais seguro. Já são muitos anos de experiência, o que nos faz ser um prestador de serviço que passa credibilidade a quem faz negócio com a gente, sejam clientes, investidores ou vendedores de terreno", comenta Elehep.

A Itten, que também atua no Jardim Oceânico, além da Zona Sul, conta com empreendimentos pelo sistema que oferecem, inclusive, lazer completo. É o caso do Praia Residencial Mar, de apenas 34 apartamentos que está sendo erguido no terreno onde funcionava o Hotel Praia Linda, na Praia do Pepê. O futuro condomínio tem itens como piscinas com raia de 25 metros e infantil, espaço kids fechado e ao ar livre, salão multiuso, spa/repouso, salas de reunião e academia, entre outros. No mesmo bairro há também o Oceânico, 100% vendido, com 33 unidades entre apartamentos e coberturas lineares, além de segurança e lazer. No Jardim Botânico, a empresa entregou o Quintas 292, residencial de apenas quatro apartamentos, sendo que apenas a unidade garden com três suítes está disponível para venda.

Para ter sucesso na aquisição, Thiago Andrade recomenda que o interessado busque informações sobre o bem que está adquirindo, se ele está livre e desembaraçado de quaisquer ônus. "Além disso, é importante levantar informações sobre a construtora que deseja contratar, verificando a idoneidade, a solidez no mercado e o seu histórico de entregas", alerta Andrade.