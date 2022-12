Futuro do mercado imobiliário no Brasil estará marcado pela valorização das práticas ESG - Freepik

Publicado 29/12/2022 12:58

O movimento ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), vem sendo cada vez mais impulsionado entre as incorporadoras. Atualmente, 71% delas já cumprem diversas ações neste sentido e outras 29% estão em fase de inicial de implementação. As iniciativas estão em áreas como preservação da biodiversidade, promoção da eficiência energética e metas de redução dos gases de efeito estufa. Os dados são do estudo ESG na Prática, elaborado pelo CTE (Centro de Tecnologia de Edificações), consultoria especializada em qualidade, tecnologia, gestão, sustentabilidade e inovação para o setor da construção, em parceria com a Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias).

O levantamento constatou que o tema se tornou imprescindível. Das incorporadoras e construtoras ouvidas, 88% delas apontaram como bons os processos ambientais em uso e afirmaram adotar de forma progressiva sistemas e tecnologias que causem menor impacto ambiental em suas ações. Há entre elas, por exemplo, uma busca cada vez maior pela obtenção da certificação NBR ISO 14.000 (norma internacional sobre gestão ambiental com orientações sobre auditorias, avaliação do desempenho e análise do ciclo de vida dos produtos), que garante às incorporadoras e às empresas do setor a redução dos custos de produção, melhora da imagem pública delas e o aumento na eficiência e eficácia dos serviços.

Além disso, a pesquisa indica que 81% das companhias atuam de forma consciente no tema diversidade, equidade e compromissos voltados para as comunidades em que estão inseridas. Segundo Roberto de Souza, CEO do CTE, os investidores, os fundos imobiliários e os bancos vão priorizar ainda mais as empresas que incorporem em sua gestão os princípios e práticas ESG de responsabilidade ambiental, social e governança.

A Abrainc complementa que o setor trabalha há mais de uma década na busca por soluções cada vez mais sustentáveis e que exemplos dentro da incorporação imobiliária não faltam, sendo o crescimento das certificações green building no país um deles. A associação e o CTE, inclusive, elaboraram o e-book "ESG na Prática", que está disponível para download no site da Abrainc. "Os benefícios do ESG também ajudam empresas a melhorar seu negócio, aumentando a produtividade, a eficiência nas etapas construtivas e a captação de novos clientes e investidores", explica Luiz França, presidente da entidade.