Vasos coloridos são opções que trazem alegria e boas vibrações para o ano novo - Divulgação

Publicado 27/12/2022 09:16

No Réveillon, a tradição é escolher uma cor de roupa para vestir que simbolize boas energias e os desejos para o próximo ano. Seguindo este conceito, que tal também vestir a casa com tons que tragam vibrações positivas? Uma sugestão da Vasart é decorar os espaços com vasos coloridos. Assim, além da cor, os ambientes terão a presença especial das plantas que também trazem alegria para o lar. Confira algumas composições:

- Branco. Tom que é sinônimo de paz, calmaria e pureza. É o mais usado nas roupas na hora da virada. E quando utilizado na decoração, deixa os ambientes mais leves e amplos. Para combinar, escolha lírios da paz para harmonizar e purificar a casa.

- Azul. A orientação é incluir o tom em alguns elementos da decoração, pois em excesso pode deixar o local frio.

- Lilás. Está relacionado com a espiritualidade e a intuição. Com relação às plantas, para garantir ainda mais relaxamento, vale investir em espécies como a lavanda ou o alecrim. E para aqueles que buscam proteção espiritual, boas pedidas são a Espada de São Jorge, a Zamioculca e a Arruda.

- Rosa. Está ligado à delicadeza, ao amor e ao romantismo. A dica é incluir objetos e acessórios com essa paleta para tornar o ambiente suave e agradável.

- Vermelho. Também muito presente em arranjos e nas mesas de boa parte das famílias. Indicado para o uso com moderação, esta cor representa dinamismo, força, desejo e paixão. Na hora de escolher as espécies para compor um ambiente repleto de afeto, rosas e outras flores em tons de rosa e vermelho são bem-vindas!

- Verde. Representa sorte, esperança e saúde. Muito difundido neste ano, o conceito da Biofilia na arquitetura (que significa o amor pela vida) mostra como a relação do homem com a natureza é intrínseca, sendo capaz de inúmeros benefícios, como reduzir o estresse e a ansiedade. Portanto, os apaixonados por Urban Jungle (estilo de decoração que consiste em incluir plantas e elementos ligados à natureza) podem aproveitar a tendência por meio de tons e materiais naturais no décor.

- Terracota. Ainda tomando carona nos tons ligados à natureza, essa cor tem sido muito buscada para os projetos de interiores, também em razão da tendência do design biofílico. Transmite aconchego, bem-estar e contribui com a criatividade. O tom também fica incrível para a composição de diferentes vasos, seja em áreas internas ou externas.

- Amarelo. Transmite alegria, animação e, também, está relacionada ao dinheiro e à fartura. Decorar a casa com flores amarelas como o girassol atrai boas energias. No entanto, essa espécie necessita de espaços com muita luz solar, então áreas externas ou varandas são indicadas. Para quem deseja prosperidade no lar, vale a pena cultivar plantas como o Dólar, o Dinheiro em Penca, ou a Árvore da Felicidade. Para essa última é preciso que seja dada de presente por alguém.