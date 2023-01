O estudo contou com cinco perguntas que captavam o quanto as pessoas consideram a importância da diversidade no bairro na hora de escolher o novo lar - Freepik

Hoje a coluna trouxe uma pesquisa importante sobre o tema diversidade no mercado imobiliário. Os moradores da cidade do Rio são os que mais consideram importante ter diversidade de pessoas em seu bairro na hora de escolher um novo lar. O levantamento inédito foi feito pelo Loft Dados, núcleo da startup imobiliária Loft, com base na análise de dez dos maiores centros urbanos da América Latina.

O estudo ouviu 4,5 mil pessoas com 18 anos ou mais em uma amostra representativa para as populações de Buenos Aires (Argentina); Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil); Santiago (Chile); Bogotá (Colômbia); Cidade do México e Guadalajara (México); Lima (Perú); e Caracas (Venezuela). A pesquisa foi aplicada pela Offerwise.

Foram feitas cinco perguntas que captavam o quanto as pessoas consideram a importância da diversidade no bairro na hora de escolher seu novo lar, em termos de 1) diversidade de moradores de outras regiões do país; 2) diversidade de visões políticas; 3) diversidade de gerações; 4) diversidade de religiões; e 5) diversidade de grupos raciais.

Os cariocas tiveram os maiores percentuais em quatro das cinco questões. Só ficaram em terceiro em relação à importância da convivência com moradores de outras regiões do país. Para se ter ideia, 22% dos cariocas responderam que é muito importante ter a convivência no bairro com pessoas de diferentes gerações, mesmo percentual quando a pergunta foi sobre a convivência com moradores de outras visões políticas e sociais.

"Os resultados trazem um alento para as cidades brasileiras, e para o Rio em especial, num momento em que muito se fala na falta de diálogo e convivência com o diferente. Os brasileiros estão mais abertos à diversidade do que os países da região", comenta Fábio Takahashi, gerente de Dados e Conteúdos da Loft,.

Os cariocas só não lideraram quando a pergunta foi sobre a importância de ter pessoas de diferentes regiões do país em seus bairros. Nessa questão, Caracas teve o maior percentual de respondentes apontando essa convivência como "muito importante".