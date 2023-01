O evento gratuito acontecerá no próximo dia 25, quarta-feira, a partir das 16h, no Senac Copacabana - Freepik

O evento gratuito acontecerá no próximo dia 25, quarta-feira, a partir das 16h, no Senac CopacabanaFreepik

Publicado 09/01/2023 15:59 | Atualizado 09/01/2023 17:18

Síndicos e gestores condominiais que desejam aproveitar o início do ano para atualizar conhecimentos e trocar experiências, a dica é se inscrever no Encontro de Síndicos 2023 que terá uma simulação de Assembleia Geral Extraordinária (AGE). O evento gratuito, promovido pelo Secovi Rio (Sindicato da Habitação) e pela Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis), acontecerá no próximo dia 25, quarta-feira, a partir das 16h, no Senac Copacabana (Rua Pompeu Loureiro, 45).



Na simulação da AGE, os especialistas vão abordar temas como prestação de contas, eleição de síndico, subsíndico e conselho consultivo, previsão orçamentária, reformas na fachada e na portaria, e discussão sobre destino do saldo excedente nas contas do prédio, entre outros assuntos. As inscrições podem ser feitas em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclh2Qffn38NtFkNgS9Gw6TPduu4tIKGXTmJ_MrwVDQgQZRQw/viewform. Com ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível, os donativos arrecadados serão direcionados para o projeto Mesa Brasil Sesc.

Condomínio x aluguel comercial no Rio

A proporção entre condomínio e aluguel de salas comerciais em diversos bairros do Rio ultrapassa 50%, o que pode explicar a dificuldade na hora de alugar este tipo de imóvel. Dos 21 bairros analisados pelo Secovi Rio, 81% registram esse percentual. Para se ter ideia, na Zona Norte, o Méier tem valor do metro quadrado (m²) para locação de R$ 27,59 e o de condomínio de R$ 21,44, ou seja, uma proporção de 78%. Na Tijuca, o preço do m² para aluguel é de R$ 34,21 e o de condomínio é de R$ 24,98 (73%). Já na Zona Sul, a maior proporção foi verificada em Copacabana (61%) com o m² de R$ 32,84 para locação e de R$ 20,14 para taxa condominial. E na Zona Oeste, a maior variação está na Freguesia (Jacarepaguá), com preço de metro quadrado de R$ 26,39 para locação e R$ 18,57 para condomínio. Confira abaixo a tabela completa:

Secovi Rio Divulgação