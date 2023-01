Ler o edital com muita atenção e contar com uma consultoria jurídica especializada são dicas para quem deseja comprar imóvel de leilão - Freepik

Publicado 10/01/2023 13:15 | Atualizado 10/01/2023 13:18

Início de ano é sempre um bom momento para mudar de lar e as ofertas de leilão têm sido uma oportunidade para fechar negócio pagando valores abaixo dos praticados pelo mercado. O Santander, em parceria com a Leiloei, por exemplo, fará um pregão no próximo 17, terça-feira, com 44 imóveis em 10 estados do país por meio da rede colaborativa da Bomvalor. Há opções com laces a partir de R$ 44 mil em Sete Lagoas (MG), e o imóvel de maior valor está localizado em Jarinu (SP), com lance inicial de R$ 900 mil.

No Rio de Janeiro, um apartamento ocupado na Vila da Penha de 100 metros quadrados (m²) de área privativa e 100 m² de área útil tem lance inicial de R$ 245 mil. Já o outro fica no bairro Guaratiba. São 119 m² de área privativa e 119 m² de área útil, uma vaga de garagem e lance inicial de R$ 205,6 mil. Neste caso, a unidade também está ocupada. É possível ainda encontrar oportunidades na Baixada Fluminense, Macaé, Maricá, Resende e Rio Bonito. Os detalhes estão em https://mercado.bomvalor.com.br/leiloei/.

Para quem ficou interessado, o advogado Leandro Sender, especializado em Direito Imobiliário, recomenda ler o edital do leilão com muita atenção, além de contar com uma consultoria jurídica especializada. “É prudente analisar se existem débitos incidentes sobre o imóvel e verificar se o mesmo está ocupado, pois se estiver, a responsabilidade pela desocupação é do comprador. Também é importante lembrar que não é possível visitar a unidade pretendida, a não ser que o ocupante autorize, o que muitas vezes não acontece. A compra via leilão é segura desde que a pessoa esteja bem informada e assessorada”, ressalta Sender.