A Zona Sul do Rio apresentou, em janeiro, valorização de 10,05% no valor do metro quadrado para aluguel na comparação com dezembro de 2022 - Freepik

Publicado 31/01/2023 18:25

Para quem está de olho em um imóvel para alugar no Rio, em especial na Zona Sul, a dica da coluna é estar atento aos indicadores que são fontes importantes na tomada de decisão. Recente levantamento do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) aponta que o valor geral do metro quadrado (m²) residencial ofertado para locação em janeiro foi de R$ 33,03. Na comparação com o mês anterior, a variação foi de 4,3%. No recorte das regiões, a Zona Sul permanece como a mais valorizada da cidade, registrando a maior oscilação em relação ao último mês: 10,05%. Já a menor ocorreu na Zona Oeste, com -0,31%.

Alta na venda foi de 0,2%

No caso da venda, a valorização registrada no valor geral do m² residencial foi de 0,2%, com o preço chegando a R$ 9.313 ante dezembro de 2022. A região que apresentou a maior variação em relação ao último mês também foi a Zona Sul, com 2,17%, enquanto que a menor ficou na Zona Norte, com -0,62%.