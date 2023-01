Pesquisa revela que mais da metade dos brasileiros já pensaram em instalar energia solar - Freepik

Publicado 26/01/2023 15:35

A energia solar é um assunto amplamente discutido no mundo por trazer uma série de benefícios. O tema é tão importante que, de acordo com pesquisa feita pelo Banco BV, 69% dos brasileiros já pensaram em instalar a energia solar em suas residências, sendo metade das classes C e D.



A crise hidrelétrica e econômica do país impacta muito a vida de ambas as classes por terem um menor poder aquisitivo. E a conta de eletricidade ainda compromete uma parcela considerável da renda mensal. Por isso, esse público é o que mais se interessa em instalar painéis de energia fotovoltaica em casa. Segundo Marcelo Macri, CEO da Energy Brasil, franqueadora de energia solar, diante do desafio econômico atual, investir neste recurso é a melhor alternativa. ''A energia fotovoltaica pode reduzir em até 95% a conta de luz, seja em imóveis residenciais, comerciais ou industriais. Além disso, garante 25 anos de produção de energia", afirma Macri.



De acordo com ele, a economia gerada pela escolha dos painéis solares é suficiente para, não apenas pagar a aquisição e instalação, como também para promover rentabilidade por muito tempo. Com a economia no orçamento, o valor pago nos painéis é compensado entre três e cinco anos após a instalação e a rentabilidade é gerada por mais de 15 anos.

Modalidade avançou 59,4% no país

Conforme a coluna já mostrou, o segmento de energia solar fotovoltaica no Brasil ultrapassou uma nova marca histórica, chegando a 22 gigawatts (GW) de potência instalada, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Esse número equivale a 10,8 % da matriz elétrica do país. O mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) revela que, de janeiro até a metade de novembro de 2022, o recurso cresceu 59,4%, saltando de 13,8 GW para 22 GW. Além disso, a fonte solar também evitou a emissão de 30,6 milhões de toneladas de gás carbônico (CO2) na geração de eletricidade.