Objetivo do podcast é valorizar o Registro de Imóveis e a sua função social, além de aumentar a visibilidade do trabalho feito pelos registradoresFreepik

Publicado 23/01/2023 16:06

O Registro de Imóveis do Brasil (RIB, entidade que reúne 22 associações estaduais de registradores de imóveis) é tema do podcast #RIBCast. A iniciativa é a primeira de várias que serão realizadas ao longo de 2023 para comemorar os 180 anos da atividade no país. Os episódios poderão ser acompanhados no perfil do Registro de Imóveis no Spotify e também no Deezer e Youtube.



O programa irá ao ar todo dia 21 com transmissões até dezembro. A data é referência ao 21 de outubro de 1843, quando foi promulgado o primeiro marco legal da criação do Registro Geral de Hipotecas - Lei nº 317/1843 - no reinado de Dom Pedro I. "Teremos ao longo do ano inúmeras outras ações de comunicação com o objetivo de valorizar o Registro de Imóveis e a sua função social, bem como aumentar a visibilidade do trabalho feito pelos registradores", explica Carolina Ferri, diretora de Comunicação do RIB e apresentadora do programa.

Guias do IPTU 2023

As guias para pagamento do IPTU 2023 já estão disponíveis no site carioca.rio ou no aplicativo do Carioca Digital (iOS e Android). É possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas ou solicitar o documento nos Postos de Atendimento do IPTU. Para a emissão da guia é preciso informar o número da inscrição do imóvel, identificado no boleto de anos anteriores. O prazo para quitar a cota única ou a primeira parcela vai até o dia 7 de fevereiro e quem quiser pagar à vista terá desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2022.



A Prefeitura do Rio alerta que os contribuintes devem estar atentos a possíveis golpes na internet e por telefone. Isso porque já foram identificados sites que imitam o Carioca Digital e que levam à emissão de boletos falsos. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento informa que não envia comunicados ou guias via WhatsApp ou SMS. O canal de atendimento é a Central 1746 e o único endereço para emitir o boleto é o www.carioca.rio.