Curso do Crea-RJ vai demonstrar os aspectos essenciais da tecnologia BIM para empresas de projetos, de construção e de operação de edificações - Freepik

Curso do Crea-RJ vai demonstrar os aspectos essenciais da tecnologia BIM para empresas de projetos, de construção e de operação de edificaçõesFreepik

Publicado 16/01/2023 18:00

A tecnologia BIM, do termo em inglês Building Information Modeling (Modelagem de Informação da Construção), é tema de curso gratuito promovido pelo Crea-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro). Com carga horária total de 10h, a iniciativa dá direito a certificado e é direcionada a profissionais e estudantes ligados ao Sistema Confea/Crea.

O objetivo é demonstrar os aspectos essenciais da tecnologia BIM para a sua implementação em empresas de projetos, de construção e de operação de edificações. As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e as aulas serão no formato online e gravadas. O interessado receberá um e-mail com o login e a senha e terá 90 dias de acesso, com início imediato, 24 horas por dia, via celular (recomendável usar o Google Chrome), por meio do "painel do aluno". O conteúdo programático está disponível em https://novoportal.crea-rj.org.br/cursobimjan2023/.