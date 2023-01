Canteiro da leitura oferece mais de 150 exemplares entre livros, revistas e histórias em quadrinhos que podem ser lidos nos intervalos de trabalho ou em casa - Divulgação

Canteiro da leitura oferece mais de 150 exemplares entre livros, revistas e histórias em quadrinhos que podem ser lidos nos intervalos de trabalho ou em casaDivulgação

Publicado 11/01/2023 17:39 | Atualizado 11/01/2023 17:40

No ritmo frenético de um canteiro de obras, a coluna trouxe uma iniciativa muito interessante que oferece aos colaboradores uma pausa para despertar a imaginação por meio do encanto dos livros. É o “Canteiro da Leitura”, do Instituto A.Yoshii, entidade sem fins lucrativos do Grupo A.Yoshii. Em pouco mais de um ano, a ação já chegou a dez canteiros da empresa no Paraná, beneficiando 1.357 trabalhadores da construção civil.

Nestas bibliotecas são disponibilizados mais de 150 exemplares entre livros, revistas e histórias em quadrinhos que podem ser lidos nos intervalos de trabalho ou em casa, engajando a leitura em família. “Temos acompanhado o fluxo de empréstimos dos livros e estamos muito satisfeitos com o resultado. Muitos funcionários levam exemplares para casa e essa é a essência do projeto: impactar positivamente os colaboradores e a comunidade. Quanto mais pessoas desfrutarem dessa iniciativa, melhor”, conta Aparecido Siqueira, presidente do Instituto A.Yoshii.

Ele destaca que, além do incentivo à leitura, a sustentabilidade também faz parte desses espaços. “Grande parte do mobiliário disponível é desenvolvido pelas equipes de obra a partir de resíduos da construção civil que seriam descartados”, afirma o executivo.

A coluna fica na torcida para que mais empresas do país também adotem este importante exemplo. Se você conhece outras histórias nesse sentido, escreva para cristiane.campos@mercadoimobiliario.net.