Pesquisa indica que Ipanema é o bairro mais desejado por quem procura imóveis a partir de R$ 1,5 milhãoFreepik

Publicado 13/01/2023 17:11

Apartamentos com mais espaço, mais de dois quartos, suíte e vagas de garagem são as características mais desejadas por quem pretende comprar um imóvel a partir de R$ 1,5 milhão no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Rio, a preferência é por unidades de dois ou mais quartos (65%) e com pelo menos uma suíte (25%). Já as metragens mais desejadas por 62% das pessoas variam entre 90 e 150 metros quadrados (m²). Além disso, quase 94% dos imóveis visitados têm vaga de garagem, sendo 48% deles com pelo menos uma vaga. Os números são da startup Loft, que reuniu informações sobre o que as pessoas mais pesquisaram na plataforma no terceiro trimestre de 2022.

Quando analisadas as buscas em São Paulo, os imóveis mais pesquisados foram os de três ou mais quartos e pelo menos uma suíte (78%), com metragens entre 100m² e 250m² (55%). E quase 100% dos apartamentos visitados nessa faixa de preço têm uma vaga, sendo 85% com duas ou mais. Um dado que também chama a atenção é com relação à área de lazer, pois de acordo com o estudo, nas duas cidades 90% das pessoas procuraram itens como piscina, academia e playground.

No recorte de bairros mais desejados no Rio de Janeiro por quem pesquisa um imóvel a partir de 1,5 milhão estão Ipanema (22,5%), Leblon (17%), Lagoa (11%), Flamengo (7%) e Botafogo (7%). Já em São Paulo aparecem Jardim Paulista (7,3%), Brooklin (7,3%), Jardim América (7%), Moema Pássaros (5.5%), Campo Belo (5,4%), Itaim Bibi (5,4%) e Perdizes (5,35%).