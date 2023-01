Banheiro da arquiteta Isabella Nalon traz o magenta em detalhes como as toalhas, quebrando a hegemonia do cinza e do branco. Crédito: Júlia Herman - Divulgação

Banheiro da arquiteta Isabella Nalon traz o magenta em detalhes como as toalhas, quebrando a hegemonia do cinza e do branco. Crédito: Júlia HermanDivulgação

Publicado 12/01/2023 20:26

Todo ano é assim: o segmento de arquitetura e decoração espera ansioso pelo anúncio da cor do ano, revelada pela Pantone, empresa norte-americana referência no assunto. E a aposta de 2023 é o Viva Magenta, tom que tem todos os ingredientes para ser um sucesso em paredes, móveis e objetos da casa. "Vinda de uma mistura de cores quentes e frias, o magenta é sinônimo de vitalidade e resulta numa tonalidade que aquece, traz acolhimento e modernidade para o espaço", explica Giseli Koraicho, designer de interiores do escritório Infinity Spaces.

A arquiteta Cristiane Schiavoni destaca que a tonalidade é muito intensa e feminina, que traz muita personalidade aos espaços e pode ser usada sem medo. Já a arquiteta Isabella Nalon complementa que o Viva Magenta transmite vivacidade, sensualidade e, em alguns momentos, está associada à prosperidade e à elegância. "Gosto muito dessa cor, que nos permite diferentes combinações e muita criatividade", diz Isabella.

De acordo com ela, a cor do ano pode estar, por exemplo, em ambientes de transição como lavabo ou hall. Já em um espaço de longa permanência como o quarto, a dica é adotar o tom em detalhe como peseiras e almofadas, deixando outras nuances sóbrias para ser a base da decoração. "Se a ideia é eleger um móvel de destaque, como um sofá, podemos revesti-lo de magenta e deixar o restante do ambiente numa paleta neutra, resultando num lindo contraste", recomenda Isabella.