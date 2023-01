Evento do Secovi Rio terá palestras sobre a importância do mercado imobiliário para a inflação, além de panoramas e tendências para locação, venda, lançamentos e espaços corporativos - Freepik

Evento do Secovi Rio terá palestras sobre a importância do mercado imobiliário para a inflação, além de panoramas e tendências para locação, venda, lançamentos e espaços corporativosFreepik

Publicado 18/01/2023 10:48

Dando continuidade às dicas para você ficar bem informado e capacitado neste início de ano, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) vai apresentar no dia 9 de fevereiro (quinta-feira) o Panorama do Mercado Imobiliário 2022 com dados de condomínios, aluguel, compra, venda, ações condominiais e locatícias, lançamentos e financiamentos em todas as regiões da cidade. O encontro gratuito terá início às 9h, no auditório da Fecomércio RJ (Rua Marquês de Abrantes, 99, Flamengo).



O evento também terá palestras sobre a importância do mercado imobiliário para a inflação, além de panoramas e tendências para locação, venda, lançamentos e espaços corporativos. As inscrições são limitadas e podem ser feitas no site secovirio.com.br.

Exposição de madeira engenheirada

A madeira engenheirada, processada industrialmente e transformada em um produto de alta qualidade para a construção de edifícios, vem ganhando espaço em empreendimentos residenciais, comerciais e espaços públicos. O material, considerado cinco vezes mais leve que o concreto, será debatido durante a exposição Woodelife Sweden, que será realizada de 6 a 24 de março, no Campos da Indústria do Sistema Fiep, em Curitiba (Paraná). O encontro tem o apoio da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção).



Serão apresentados 40 projetos de edificações em madeira de toda a Suécia e em várias escalas, que mostram como a arquitetura, o design e o urbanismo podem ajudar a reduzir o impacto climático de edifícios e produtos, em convergência com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS). Paralelamente à exposição, no dia 6 de março, a partir das 9h, será possível acompanhar workshops e rodas de discussão com especialistas suecos, empresários brasileiros, pesquisadores e arquitetos.