Cores claras, espelhos, gabinetes, cubas e louças funcionais, iluminação, além de rodapés discretos estão entre as dicas para decorar o banheiro compactoDivulgação

Publicado 25/01/2023 15:40

Com a valorização dos ambientes sociais da casa, as áreas mais íntimas acabam perdendo espaço. Para evitar que essa desproporção fique em evidência, a coluna trouxe algumas dicas da Celite para tornar o cômodo ainda mais aconchegante e funcional. Uma delas é utilizar as cores neutras.



Apesar de as tendências contemporâneas prestigiarem a presença de tons mais fortes e um mix do colorido nos banheiros, uma coisa nunca mudará: a combinação neutra ou com tonalidades mais claras – incluindo o bege e o clássico branco –, sempre será uma aliada para transmitir a sensação de um ambiente maior quando tudo é pequeno. Assim, vale investir em estratégias que contribuem para essa abrangência, desde o revestimento aplicado em pisos e paredes.



Se a ideia é criar um ambiente monocromático, que resulta na sensação de amplitude, a sugestão da Celite é utilizar o mesmo tom em paredes e louças sanitárias. E assim, a cuba e a bacia apresentam novas tonalidades branco brilho, facilitando a monocromia. Vale lembrar que, em projeto residencial, o banheiro é onde também guardamos um volume expressivo de acessórios. Por isso, produtos de beleza, higiene pessoal e itens do próprio espaço precisam ter um gabinete prático e condizente com o tamanho e a decoração do cômodo para que o usuário disponha da máxima organização.



Com uma trena em mãos para o levantamento das medidas, o próximo passo é conhecer as opções de gabinetes compactos acompanhados pela louça sanitária, atributo que assegura durabilidade e facilidade na higienização diária.



Espelhos: sensação de amplitude



Os espelhos também devem marcar presença. Além de essenciais para as atividades realizadas no banheiro, a capacidade de refletir a luz e despertar a ideia de amplitude por conta da expansão do campo de visão são pontos mais que fundamentais para ter um espelho no ambiente. Caso a estrutura do cômodo permita, a orientação é colocá-los em frente à janela ou da porta de entrada, artifício interessante para gerar iluminação natural. Outra possibilidade é posicionar o espelho no sentido horizontal, de ponta a ponta da parede, ou uma peça de tamanho significativo acima do gabinete.

Box otimizado

Durante o banho, sabemos que ter um espaço confortável é fundamental. Entre as recomendações da empresa para montar essa ambientação, o box de vidro transparente aparece como uma opção imbatível, uma vez que os efeitos, como fumê ou verde, ainda que translúcidos, criam limitações visuais e isso diminui o espaço.

Mais dicas valiosas para banheiros pequenos

- Iluminação adequada para ampliação de espaço. Aposte na luz difusa, pois além de iluminar melhor, evita a formação de sombras, deixando o espaço mais leve.



- Rodapés e rodatetos discretos. Esses itens de acabamento do banheiro precisam ter pouco ou quase nenhum contraste com as paredes. Busque modelos com a mesma cor clara aplicada no ambiente.



- Revestimento e rejunte da mesma cor. Se o banheiro tiver azulejos brancos, procure combiná-los com o rejunte da mesma cor, sendo que essa premissa deve valer para qualquer tonalidade escolhida. A ideia é desfazer divisões que possam interromper o limite da visão, expandindo essas superfícies.



- Linhas horizontais contínuas. Veja se os móveis e as faixas de revestimento seguem um alinhamento contínuo, sem interrupções visuais. Ao optar por prateleiras, escolha um tamanho que ocupe uma área grande da parede em vez de instalar duas peças menores. A proposta é explorar, ao máximo, essas linhas horizontais para obter uma sensação de grandeza.