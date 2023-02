Evento sobre locação é oportunidade para locadores, locatários, advogados e profissionais que operam no setor - Freepik

Publicado 03/02/2023 17:13

Para fechar a semana que foi quase toda dedicada ao tema locação, a Abadi (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) vai promover no dia 10 (sexta-feira), a partir das 9h, o 20º Encontro Nacional de Locadores e Inquilinos (ENIL), no auditório da Fecomércio (Rua Marquês de Abrantes, 99, 4º andar, Flamengo). Especialistas vão abordar diferentes assuntos relacionados ao segmento, entre eles panorama e perspectivas, garantias locatícias e como maximizar os rendimentos com o aluguel de imóveis. “O evento sempre se diferenciou pela qualidade de seus conteúdos e pela participação de grandes profissionais, expoentes do mercado de locações. É uma ótima oportunidade de aprendizagem e reciclagem para locadores, locatários, advogados e profissionais que operam neste mercado”, afirma Marco Freitas, diretor adjunto de Locação da Abadi. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas em abadi.com.br.