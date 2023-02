Com a melhora no cenário pandêmico, muitas obras foram retomadas, gerando a emissão de cotas extras, o que pode contribuir para o aumento da inadimplência - Freepik

Publicado 06/02/2023 16:54

Mais famílias deixaram de pagar a cota condominial, contribuindo para aumentar o índice de inadimplência nos edifícios. Para se ter ideia, em 2022, o percentual alcançou 17% na média atual, enquanto 2021 fechou com 12%. Entre os principais motivos para esse cenário estão o empobrecimento da população, agravado nos últimos anos pela pandemia e o aumento da taxa Selic, que saltou entre 2021 e 2022 de 2% para 13,75%, elevando os juros do mercado em geral e fazendo com que o pagamento do boleto condominial, que têm juros simples de cerca de 1% ao mês, deixasse de ser prioridade para muitos lares.



Os dados são de pesquisa da Apsa feita com base nos mais de 2,7 mil condomínios que a empresa administra no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Bahia e Pernambuco. "A pandemia arrefeceu, mas a perda de renda e o endividamento das famílias continuam e isso se reflete diretamente na inadimplência das cotas condominiais. Outro fator que colabora para que isso aconteça é a questão dos juros, que é muito menor nas cotas quando comparamos aos do cartão de crédito, por exemplo. Então, se a pessoa tiver que escolher entre quitar o cartão para poder comprar itens básicos ou pagar o condomínio, provavelmente vai ficar com a primeira opção", analisa João Marcelo Frey, gerente de Negócios de Condomínios da Apsa.



Outro ponto apontado pela empresa é que, durante a pandemia, o número de cotas extras emitidas foi, de modo geral, reduzido, já que muitos condomínios seguraram obras, priorizando a diminuição de custos, e também não convocaram assembleias para esse tipo de deliberação. Com a melhora no cenário pandêmico, muitas obras foram retomadas, gerando, consequentemente, a emissão de cotas extras, o que pode contribuir para o aumento da inadimplência.



O estudo revela ainda a piora da situação financeira dos mais pobres nos últimos anos. A maior taxa de inadimplência verificada no ano passado, 25%, está concentrada nos condomínios com valor condominial de até R$ 500. "Essas são as pessoas que mais vêm sofrendo com desemprego e perda de renda e, por isso, a inadimplência acaba sendo mais alta entre essa parcela da população", observa Frey.

