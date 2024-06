Construção civil registrou 141.428 vagas formais de trabalho de janeiro a abril deste ano - Freepik

Publicado 04/06/2024 17:41

A construção civil gerou 141.428 vagas formais de trabalho nos quatro primeiros meses do ano, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com o levantamento, só em abril foram 31.893 novos postos com carteira assinada, avanço de 1,12% na comparação com o mesmo mês de 2023.

Debate sobre litígio na construção

A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) vai promover nesta quinta-feira, dia 6, o debate “Redução da litigiosidade: desafios para a construção e mercado imobiliário”. O encontro online será a partir das 17h, com transmitido ao vivo pelo canal da entidade no YouTube. As inscrições gratuitas podem ser feitas em brasil.cbic.org.br/quintas-da-cbic-06-06-2024.