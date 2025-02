Ferramenta combina tecnologia e dados reais para gerar análise de preço dos imóveis - Freepik

Publicado 03/02/2025 19:51

A Inteligência Artificial (IA) chegou com tudo ao mercado imobiliário, possibilitando que o interessado consiga ser ainda mais assertivo na escolha do imóvel. Para se ter ideia, no QuintoAndar, mais de 700 mil transações imobiliárias já foram realizadas por meio da tecnologia. Atenta a isso, a empresa acaba de lançar duas soluções para o segmento: uma ferramenta direcionada de busca, que tem o objetivo de ser precisa, intuitiva e personalizada; e o QPreço, que combina tecnologia e dados reais, como transações realizadas, pagamentos de impostos como IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), além anúncios para gerar análises de preço dos imóveis.

"Estamos focados em resolver alguns dos maiores desafios enfrentados pelos proprietários, compradores e inquilinos no mercado imobiliário. Ao transformar o processo de busca de imóveis, aumentar a transparência nas negociações e oferecer informações claras e confiáveis, ajudamos nossos clientes na tomada de decisão. Nosso objetivo é eliminar a insegurança e a sobrecarga de informações, utilizando a tecnologia a nosso favor e criando uma experiência mais confiável para quem está prestes a fazer uma transação imobiliária", explica Larissa Fontaine, Chief Product Officer (CPO) do QuintoAndar.

No caso da precificação, Larissa afirma que este é um dos principais desafios do setor. Segundo ela, pesquisa feita pelo Grupo QuintoAndar em parceria com o Datafolha revelou que dois em cada três brasileiros já desistiram de fechar contrato por medo de pagar um preço injusto e 84% afirmaram enfrentar dificuldades em acessar informações precisas sobre o valor adequado do imóvel. Em outro estudo da plataforma, 37% dos imóveis anunciados para aluguel e 54% dos que estão disponíveis para venda são listados acima do preço, o que reforça a urgência de soluções que tragam mais clareza e confiança para o segmento.