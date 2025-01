Curso no Centro vai mostrar como planejar e organizar as finanças de forma transparente e com a participação dos condôminos - Freepik

Publicado 23/01/2025 19:13 | Atualizado 23/01/2025 19:16

Início de ano nos condomínios é tempo de elaborar a previsão orçamentária, planejamento financeiro importante que lista as receitas e as despesas para um determinado período. Para quem tem dúvidas sobre o assunto, o Secovi Rio (Sindicato da Habitação) fará um workshop nesta sexta-feira, dia 24, das 9h30 às 12h30, no Centro (Avenida Almirante Barroso, 52 – Gr. 902).

O encontro mostrará como planejar e organizar as finanças de forma transparente e com a participação dos condôminos. Além disso, serão apresentadas práticas bem-sucedidas nos condomínios. Os valores são R$ 69,30 para contribuintes do Secovi Rio e R$ 99 para demais interessados. Outras informações em unisecovirio@secovirio.com.br ou (21)2272-8024.

Encontro da construção

O Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC) já tem data para acontecer: de 8 a 11 de abril, no Pavilhão 8 do São Paulo Expo. O evento reunirá líderes e profissionais do segmento para debater inovações, tecnologias e os caminhos para o futuro do setor no Brasil e no mundo. O ENIC é promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Inscrições em https://encurtador.com.br/0jwxY.