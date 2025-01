Calculadora indicou redução da emissão de 8 toneladas de poluentes na atmosfera durante 30 anos em residencial no Centro da cidade - Divulgação

Publicado 22/01/2025 00:40 | Atualizado 22/01/2025 00:43

A Cury Construtora desenvolveu uma ferramenta que calcula o ganho em qualidade de vida e redução de emissão de CO² (gás carbônico) de pessoas que passam a morar mais próximas dos centros urbanos. Com a tecnologia, é possível demonstrar aos interessados na compra do imóvel quantas horas deixam de ser gastas com deslocamentos entre casa e trabalho e quanto essa mudança ajuda a preservar o meio ambiente.



Para se ter ideia, no Orla Mauá, residencial da Avenida Venezuela, no Centro, a calculadora chegou ao ganho médio de 585 dias e redução da emissão de 8 toneladas de poluentes na atmosfera durante 30 anos. O resultado levou em consideração o perfil de compradores do empreendimento.

Empreendimento em Santa Catarina vai incentivar que moradores usem as escadas para se exercitarem Divulgação

Já em Balneário Camboriú (SC), a Fischer Group vai incentivar os moradores a praticarem atividades saudáveis utilizando as escadas. Com iluminação e sinalização motivadora nos andares, o Auris Residenze, considerado o primeiro "edifício árvore" do país, terá soluções focadas em sustentabilidade e qualidade de vida, como água filtrada em todo o empreendimento, detectores de CO2 e renovação do ar constante, mesmo com o uso de ar-condicionado e janelas fechadas. "Inúmeros estudos demonstram que subir e descer escadas é uma ferramenta muito poderosa para a saúde. Dez minutos são suficientes para queimar em torno de 100 calorias, além de trazer uma série de benefícios para o corpo. Acreditamos que as escadas podem se tornar mais um atrativo e, por isso, investiremos nessa área", afirma Cláudio Fischer, CEO do Fischer Group. O residencial terá 26 unidades e a previsão de entrega é para 2029.